【動物冷知識】動物遇到危險怎解脫？侏儒抹香鯨會噴汁 信天翁吐超臭胃油

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？有一種鯨魚居然跟章魚、墨魚一樣，遇到危險時會噴汁！？

今天我們一起來看動物遇到危險的解脫招式吧！





侏儒抹香鯨是一種小型的鯨魚，成年的長度大約為2.1公尺到2.7公尺，重量135到275公斤左右，甚至比一些海豚的體型還小。

當他們遇到危險時，會從腸道囊中噴出約11公升的紅棕色液體，這些腸液會在海中形成一團霧，擾亂獵食者的視線，侏儒抹香鯨再趁機逃跑。





盲鰻雖然有主動獵食的紀錄，但他們主要還是靠食腐。

當他們遭遇獵食者捕食時，他們會從身體釋放出大量黏液來逃脫。這些黏液會黏住獵食者的嘴巴甚至是魚鰓，獵食者很可能因此呼吸困難而死亡，成為盲鰻的大餐。





信天翁體內儲存一種胃油，是他們消化磷蝦、魷魚、橈足類和魚類等獵物時所產生的飲食殘留物。 與未消化的食物相比，胃油更好儲存，提供他們長途拔涉。

當他們遇到獵食者或同類競爭者時，他們也會從嘴裡噴出這些胃油反擊對手。這對鳥類可能是致命的傷害，胃油會讓鳥類的羽毛纏結，導致飛行或防水功能喪失。

對陸地哺乳類等動物就是很臭而已，且很難透過清水去味，臭味可能持續數月甚至數年。



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