快訊

柯文哲政治獻金案 檢今再次傳喚被告會計師端木正

圖書館被成人片取景？台大「比對畫面」喊告：非事實、踩到紅線

柯文哲訴訟打「辦A案問B案」蔚為風潮？黃子佼也用了這一招

聽新聞
0:00 / 0:00

屋主傻眼！外牆被鎖浪浪餵食盆 他緩頰「怕你不答應」被噴爆：智障邏輯

聯合新聞網／ 綜合報導
浪貓示意圖。圖／pakutaso
浪貓示意圖。圖／pakutaso

路邊常見浪貓、浪犬，許多人會善心給予食物和飲水，幫助牠們生存下去，不過近日有民眾發現自家外牆被鑽洞鎖上餵食盆，傻眼之餘想說舊牆就算了，等重新裝潢後再移除，引來不少網友勸世「千萬別算了」。

原PO近日發現自家外牆靠地面處被鎖上一個小食盆，裡面還裝有飼料，頓時傻眼問「啊怎莫名其妙鎖我家的牆？我該拆掉嗎？」，猜測是有人養流浪貓用的。隨後他自問他答，表示不想追究，「舊牆沒整理的給他裝吧，之後裝潢外牆就不給裝了」，決定助人為善。

對方誇張的行為引爆網友怒氣，「現在有餵食癖已經進化到去鑽別人的牆了嗎？」、「直接調監視器報警，這太誇張了，已經是蓄意破壞」、「超沒禮貌的，自己做愛心但建立在別人牆上？」、「會鎖一次就會鎖第二次，會侵佔損毀的人不罰是不會變的」、「真的想做愛心餵食浪浪，為什麼要跑到別人家門口鎖餵食盆？不在自己家門口餵？沒禮貌又自私」、「報警提告，他怎麼不鑽他自己家鑽你家，聖母」。

原PO的善心也不被看好，網友紛紛規勸，「這種算了隔天就會直接在你家撒飼料了，最後大便蟑螂螞蟻全部跑進你家那些餵食的人根本不會管，他們都欺軟怕硬跟地痞流氓沒兩樣，通融一次你下次不給餵就會嗆你沒愛心，過來受害者很多經驗分享給你」、「我覺得如果放任他這樣的話，難保他不會得寸進尺欸，光是這個行為就已經很自私了，之後只會越來越嚴重而已。而且他讓貓在你家外面吃飯，等於責任都外包給你家，以後你們如果有損失可能也求償無門」、「放著不管就算你默認餵食存在喔，之後環境髒亂，找不到放飼料的人就找你家負責。更慘一點，假如因為巷口野貓野狗亂竄，有人騎車閃貓狗，滑倒受傷要找人負責，放飼料的人裝死，一樣找你家喔」。

有人為餵食者緩頰，猜測對方想乾淨餵食，但是擔心原PO不給裝，才沒有先問，認為原PO很大度。然而一番說詞反被網友噴爆，「啊所以現在是可以不問原屋主意見就擅自動用人家的外牆嗎」、「我想要iPhone 16，但我擔心店家不送我，所以我決定用偷的？？什麼智障邏輯」、「鼓勵民眾進行不當行為？這只是想滿足私慾，真正的善心是收編，讓毛小孩有人陪伴，給他一個遮風避雨的家」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

愛心 浪貓

延伸閱讀

談個性愛說「I人E人」…他嗆用英文比較潮嗎？ 網笑：老人味出來了

一餐定情！爸爸路邊餵浪貓 牠天天上門討罐罐「強制收編」

騎士掀起雨衣發現浪貓窩機車座墊 虎斑挪屁股「主動讓出位子」：請進一起躲雨吧！

天氣太熱！浪貓躲進寵物店吹冷氣睡貓窩 發現有人靠近秒驚醒道歉：對不起我馬上走

相關新聞

屋主傻眼！外牆被鎖浪浪餵食盆 他緩頰「怕你不答應」被噴爆：智障邏輯

路邊常見浪貓、浪犬，許多人會善心給予食物和飲水，幫助牠們生存下去，不過近日有民眾發現自家外牆被鑽洞鎖上餵食盆，傻眼之餘想說舊牆就算了，等重新裝潢後再移除，引來不少網友勸世「千萬別算了」。 原PO

彰化二水石虎現蹤 路過9秒鐘驚艷畫面鏡頭清晰捕捉

農業部林業及自然保育署南投分署二水生態教育館今年進行生態監測，陸續拍攝到穿山甲、領角鴞等保育類野生動物身影，近期更發現捕...

影／高雄綠鬣蜥氾濫…出沒熱點公布 農民抱怨作物被糟蹋

綠鬣蜥在高雄各處氾濫，不僅市區內的鳳山溪、愛河沿岸常看到綠鬣蜥身影，大寮區、鳥松區的農民抱怨作物被綠鬣蜥糟蹋，靠海的彌陀...

影／高雄鳳山溪驚見1米長綠鬣蜥爬樓梯 民通報1999遭冷回「到場沒看到」

高雄有民眾看到1隻身長超過1公尺的綠鬣蜥，從鳳山溪攀爬1層樓高的樓梯上岸，他拍下綠鬣蜥影片並通報1999處理，不料卻收到...

當鏟屎官不一定幸福？「這7種人養貓」殘酷現實曝：害喵又害己

你養貓開心嗎？相信大部分鏟屎官都夢想著能和愛貓一起度快愉快幸福的生活，然而，現實與理想總是有很大的距離，有些飼主在養貓之後反而變得更不快樂，日本寵物網《ねこちゃんホンポ》便分析，有7類人在養貓之後比其他人更容易身心俱疲，導致生活一團亂。

比葡萄更毒！毛小孩誤食「這食物」最快2小時有症狀 鏟屎官輕忽恐奪命

很多鏟屎官都知道狗狗、貓咪絕對不能吃「葡萄」，誤食的話容易引發急性腎衰竭，但其實由葡萄製成的「葡萄乾」也是禁忌食物，Royal動物醫療中心文章指出，葡萄乾對毛小孩的危害甚至比葡萄更可怕。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。