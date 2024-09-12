屋主傻眼！外牆被鎖浪浪餵食盆 他緩頰「怕你不答應」被噴爆：智障邏輯

路邊常見浪貓、浪犬，許多人會善心給予食物和飲水，幫助牠們生存下去，不過近日有民眾發現自家外牆被鑽洞鎖上餵食盆，傻眼之餘想說舊牆就算了，等重新裝潢後再移除，引來不少網友勸世「千萬別算了」。

原PO近日發現自家外牆靠地面處被鎖上一個小食盆，裡面還裝有飼料，頓時傻眼問「啊怎莫名其妙鎖我家的牆？我該拆掉嗎？」，猜測是有人養流浪貓用的。隨後他自問他答，表示不想追究，「舊牆沒整理的給他裝吧，之後裝潢外牆就不給裝了」，決定助人為善。

對方誇張的行為引爆網友怒氣，「現在有餵食癖已經進化到去鑽別人的牆了嗎？」、「直接調監視器報警，這太誇張了，已經是蓄意破壞」、「超沒禮貌的，自己做愛心但建立在別人牆上？」、「會鎖一次就會鎖第二次，會侵佔損毀的人不罰是不會變的」、「真的想做愛心餵食浪浪，為什麼要跑到別人家門口鎖餵食盆？不在自己家門口餵？沒禮貌又自私」、「報警提告，他怎麼不鑽他自己家鑽你家，聖母」。

原PO的善心也不被看好，網友紛紛規勸，「這種算了隔天就會直接在你家撒飼料了，最後大便蟑螂螞蟻全部跑進你家那些餵食的人根本不會管，他們都欺軟怕硬跟地痞流氓沒兩樣，通融一次你下次不給餵就會嗆你沒愛心，過來受害者很多經驗分享給你」、「我覺得如果放任他這樣的話，難保他不會得寸進尺欸，光是這個行為就已經很自私了，之後只會越來越嚴重而已。而且他讓貓在你家外面吃飯，等於責任都外包給你家，以後你們如果有損失可能也求償無門」、「放著不管就算你默認餵食存在喔，之後環境髒亂，找不到放飼料的人就找你家負責。更慘一點，假如因為巷口野貓野狗亂竄，有人騎車閃貓狗，滑倒受傷要找人負責，放飼料的人裝死，一樣找你家喔」。

有人為餵食者緩頰，猜測對方想乾淨餵食，但是擔心原PO不給裝，才沒有先問，認為原PO很大度。然而一番說詞反被網友噴爆，「啊所以現在是可以不問原屋主意見就擅自動用人家的外牆嗎」、「我想要iPhone 16，但我擔心店家不送我，所以我決定用偷的？？什麼智障邏輯」、「鼓勵民眾進行不當行為？這只是想滿足私慾，真正的善心是收編，讓毛小孩有人陪伴，給他一個遮風避雨的家」。