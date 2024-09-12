彰化二水石虎現蹤 路過9秒鐘驚艷畫面鏡頭清晰捕捉
農業部林業及自然保育署南投分署二水生態教育館今年進行生態監測，陸續拍攝到穿山甲、領角鴞等保育類野生動物身影，近期更發現捕捉到石虎9秒鐘出沒畫面，令人驚喜。
南投林業分署今天公開6月監測紀錄，1隻石虎從鏡頭前走過，沒有多作停留，整個過程歷時9秒鐘，畫面相當清晰。
南投林業分署表示，二水生態教育館今年監測調查已發現穿山甲、草鴞、領角鴞、鳳頭蒼鷹、大赤鼯鼠等多種保育類野生動物身影，6月更拍攝到石虎出沒於彰化縣二水地區驚喜畫面。
分署人員告訴中央社記者，八卦山脈整體棲地環境適合石虎棲息，北側如芬園、花壇等地區族群穩定，相較之下，南側石虎在過去紀錄較少，2018年彰化縣二水鄉曾有1隻石虎遭路殺紀錄。
南投林業分署指出，為讓列為瀕危物種石虎安全生存，將致力改善棲地，讓八卦山脈族群能繁衍永續，二水生態教育館已成功轉型二水保育站，成為野生動物保育推動基地。
為提高石虎棲地品質，南投林業分署呼籲民眾可加入友善石虎農作，田區不使用除草劑並以草生栽培耕種作物，除草高度不低於30公分，不使用傷害野生動物資材，種植環境為開放空間可供生物所利用，不放養犬貓等。
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