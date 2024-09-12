快訊

倒數3天！粉紅AI主播徵名活動就缺你 4百人用時事哏拚萬元大禮

萬物皆可烤但建議以這類食物為主 譚敦慈教你聰明烤肉3撇步

新聞幕後／搶新光金…台新金祭特別股加入換股架構 股東須注意四件事

彰化二水石虎現蹤 路過9秒鐘驚艷畫面鏡頭清晰捕捉

中央社／ 彰化12日電

農業部林業及自然保育署南投分署二水生態教育館今年進行生態監測，陸續拍攝到穿山甲、領角鴞等保育類野生動物身影，近期更發現捕捉到石虎9秒鐘出沒畫面，令人驚喜。

南投林業分署今天公開6月監測紀錄，1隻石虎從鏡頭前走過，沒有多作停留，整個過程歷時9秒鐘，畫面相當清晰。

南投林業分署表示，二水生態教育館今年監測調查已發現穿山甲、草鴞、領角鴞、鳳頭蒼鷹、大赤鼯鼠等多種保育類野生動物身影，6月更拍攝到石虎出沒於彰化縣二水地區驚喜畫面。

分署人員告訴中央社記者，八卦山脈整體棲地環境適合石虎棲息，北側如芬園、花壇等地區族群穩定，相較之下，南側石虎在過去紀錄較少，2018年彰化縣二水鄉曾有1隻石虎遭路殺紀錄。

南投林業分署指出，為讓列為瀕危物種石虎安全生存，將致力改善棲地，讓八卦山脈族群能繁衍永續，二水生態教育館已成功轉型二水保育站，成為野生動物保育推動基地。

為提高石虎棲地品質，南投林業分署呼籲民眾可加入友善石虎農作，田區不使用除草劑並以草生栽培耕種作物，除草高度不低於30公分，不使用傷害野生動物資材，種植環境為開放空間可供生物所利用，不放養犬貓等。

保育類野生動物 南投 石虎

延伸閱讀

影／南投第3所民族實小揭牌 學童觀摩宰活豬傳承文化

發展林下經濟 南投林業分署助仁愛鄉賽德克族4村

南投竹山幸福巴士2.0今起免費試乘 11月起收費

斥資5億！南投引進氦氣球險卡關 縣府：已與中央達共識

相關新聞

彰化二水石虎現蹤 路過9秒鐘驚艷畫面鏡頭清晰捕捉

農業部林業及自然保育署南投分署二水生態教育館今年進行生態監測，陸續拍攝到穿山甲、領角鴞等保育類野生動物身影，近期更發現捕...

影／高雄綠鬣蜥氾濫…出沒熱點公布 農民抱怨作物被糟蹋

綠鬣蜥在高雄各處氾濫，不僅市區內的鳳山溪、愛河沿岸常看到綠鬣蜥身影，大寮區、鳥松區的農民抱怨作物被綠鬣蜥糟蹋，靠海的彌陀...

影／高雄鳳山溪驚見1米長綠鬣蜥爬樓梯 民通報1999遭冷回「到場沒看到」

高雄有民眾看到1隻身長超過1公尺的綠鬣蜥，從鳳山溪攀爬1層樓高的樓梯上岸，他拍下綠鬣蜥影片並通報1999處理，不料卻收到...

當鏟屎官不一定幸福？「這7種人養貓」殘酷現實曝：害喵又害己

你養貓開心嗎？相信大部分鏟屎官都夢想著能和愛貓一起度快愉快幸福的生活，然而，現實與理想總是有很大的距離，有些飼主在養貓之後反而變得更不快樂，日本寵物網《ねこちゃんホンポ》便分析，有7類人在養貓之後比其他人更容易身心俱疲，導致生活一團亂。

比葡萄更毒！毛小孩誤食「這食物」最快2小時有症狀 鏟屎官輕忽恐奪命

很多鏟屎官都知道狗狗、貓咪絕對不能吃「葡萄」，誤食的話容易引發急性腎衰竭，但其實由葡萄製成的「葡萄乾」也是禁忌食物，Royal動物醫療中心文章指出，葡萄乾對毛小孩的危害甚至比葡萄更可怕。

送「史詩級魔王貓」洗澡！剛出籠秒對美容師塞奶 飼主嚇傻：養了背骨仔

一名寵物美容師收到網友私訊詢問能不能洗家裡一隻兇暴至極的虎斑貓，美容師原先都做好準備要迎接史詩級魔王貓的到來，結果沒想到一打開外出籠竟是隻乖順小天使，飼主全程在旁邊看到目瞪口呆。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。