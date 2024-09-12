彰化二水石虎現蹤 路過9秒鐘驚艷畫面鏡頭清晰捕捉

你養貓開心嗎？相信大部分鏟屎官都夢想著能和愛貓一起度快愉快幸福的生活，然而，現實與理想總是有很大的距離，有些飼主在養貓之後反而變得更不快樂，日本寵物網《ねこちゃんホンポ》便分析，有7類人在養貓之後比其他人更容易身心俱疲，導致生活一團亂。

2024-09-11 16:17