業者稱風機不擾猛禽屏東遷徙 專家號召鳥友觀測

某風力發電公司欲在屏東楓港溪下遊設置風機，日前在環評說明會中稱機組不影響猛禽遷徙，引環團反彈。猛禽過境期已至，屏東鳥會理事吳正文號召鳥友觀測記錄，供環評參考。

看中恆春半島落山風強勁，1間風力發電公司擬於枋山鄉楓港溪下游設置風力發電廠，規劃10座風機。業者7月上旬環評說明會指出，計畫調查評估範圍非猛禽過境要道，對猛禽遷徙應無影響。然而環境部環評開發論壇討論區中，多名民眾留言，調查期間非猛禽過境期。

吳正文是其中1名質疑者，他今天接受中央社記者電訪表示，每年赤腹鷹秋南遷過境數量可達20萬隻，有「國慶鳥」之稱的灰面鵟鷹也有10萬隻。赤腹鷹秋過境南下高峰期在9月中旬，春過境北上在4月底至5月中旬；灰面鵟鷹秋過境高峰期在10月中旬，春過境在3月下旬到4月中旬。然而業者提出的生態調查卻沒有涵蓋到2種猛禽主要過境期。

9月猛禽過境期已至，吳正文在臉書（Facebook）上號召鳥友至楓港作觀測紀錄。他說，滿州鄉港口溪或社頂自然公園是猛禽飛越巴士海峽前最後一站，為熱門賞鷹點，許多鳥友會前往追鷹。希望鳥友南下路過楓港時，順便關注該地區猛禽與其他候鳥過境情形，並將結果上傳至鳥類紀錄平台eBird，以利日後彙整並供環評委員會參考。

吳正文建議，觀測地點可擇麻里巴橋頭，若從台1線開車南下，到楓港前上台9線高架橋轉往台東方向，到台26線交會點時，即可右轉將車停在台26線路旁，再走到台9線北側麻里巴橋頭路邊開闊處觀看，並留意來車，結束後即可沿台26線回到楓港繼續南下恆春。至於觀測時間，猛禽習於白天遷徙，赤腹鷹大約早上6至7時「起鷹」南飛，灰面鵟鷹天將亮即「起鷹」，鳥友天剛亮即開始觀測為佳。

吳正文說，環團不反對綠電，但綠電宗旨為顧及環境生態，應選擇合適地點。楓港地區位於恆春半島最西北側，是沿中央山脈西麓南遷候鳥進入恆春半島的門戶。在楓港溪兩岸架設風機將嚴重影響候鳥南遷路徑，恐造成嚴重鳥擊傷亡，有違國家自然生態保育政策。