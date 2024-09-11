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以遭「窗殺」鳥類為材 章之平獲世界盃標本賽多項冠軍

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
章之平參加2024 世界盃標本錦標賽，榮獲小型鳥類標本製作專業組、標本棲地製作專業組等多項冠軍。圖／章之平提供
章之平參加2024 世界盃標本錦標賽，榮獲小型鳥類標本製作專業組、標本棲地製作專業組等多項冠軍。圖／章之平提供

墾丁國家公園志工章之平參加世界盃標本公開賽，榮獲小型鳥類標本製作專業組、標本棲地製作專業組等多項冠軍，這次他選擇製作標本的材料，是撞擊玻璃被「窗殺」的鳥類，希望能能喚醒台灣社會對鳥類窗殺議題的關注。

章之平現任文藻外語大學通識教育中心兼任助理教授，及食品公司品管經理，專長十分廣泛，包括環境教育、生物可分解奈米材料、奈米纖維素、食品安全管理系統ISO22000等。因閒暇時喜愛觀察大自然，2012年到墾管處解說課擔任志工至今。

2021年時他又加入農業部生物多樣性研究所鳥類標本研究室擔任標本師，與國內外標本師切磋學習，包括鳥類畫作及以新材料製作標本，精進標本製作水準，今年決定參加在美國愛荷華市舉辦的世界盃標本錦標賽。

這次他製作3件作品，包括五色鳥育雛、木棉花與五色鳥、桑葚與小彎嘴畫眉，報名專業組小型鳥類標本類別，及專業組標本棲地製作世界盃公開賽。最終2件獲得鳥類標本第一名、1件獲得第二名；棲地製作的部分則榮獲專業組別冠軍及公開賽冠軍，讓台灣的名字在世界舞台上閃耀。

章之平表示，這次世界盃標本錦標賽有20多國760餘件作品參賽，其中鳥類標本多達400餘件，國外選手多使用狩獵獲得或養殖死亡的鳥類進行製作，他則選擇因撞擊玻璃而被窗殺的鳥類，希望能喚醒台灣社會對鳥類窗殺議題的關注。

墾管處表示，章之平曾多次獲得內政部績優志工，協助墾管處進行社區營造、訓練社區解說員及新進志工、錄製解說導覽影片、創立解說科環境教育小組等；也會結合墾管處環教活動與大型活動，將文藻的國際學生帶到墾丁，體驗墾丁國家公園的豐富樣貌。

五色鳥育雛。圖／章之平提供
五色鳥育雛。圖／章之平提供
木棉花與五色鳥。圖／章之平提供
木棉花與五色鳥。圖／章之平提供
桑葚與小彎嘴畫眉。圖／章之平提供
桑葚與小彎嘴畫眉。圖／章之平提供

墾丁 墾管處 材料

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