小貓只要沒人就會叫…新手飼主遇「分房」困擾 網給建議：設定時間

寵物來到新環境經常不適應，甚至害怕，除了要給牠時間外，也可放寬牠的活動空間。一名女網友發文求助，她剛養了一隻小貓，貓咪有專屬「貓房」，但只要沒人，牠就會開始叫，甚至半夜也會一直叫，於是請教網友：「新手養貓真的好緊張，想問有一起睡、分房睡成功的案例嗎？」

一名女網友在Dcard發文，表示近日剛把一隻小貓抱回家，大約4個月大，因家裡是透天的關係，在3樓準備一間房間當「貓房」，貓砂、飼料、水和玩具都放在貓房中。原PO表示，現在的困擾是，只要貓房內沒有人類，小貓就會開始叫，一直跑出房間找人，也不睡覺。原PO擔心，之後上班後小貓獨自待在貓房會很無聊，所以未來也希望牠能去1樓客廳走走，白天長輩都待在客廳，也可以幫忙照料小貓。

但原PO透露，她家是三代同堂的老宅，除了打掃好的貓房外，雜物到處都是，因為是家人的東西她也不能擅自清理，很怕小貓會過敏、吃到不乾淨的東西，或者是長輩進出1樓大門，牠會偷跑出去。原PO爬文過，知道要定時開放房門，讓牠知道何時能去客廳，就不會一直亂叫，於是請問網友：「大家是會在客廳再放一套貓砂盆跟飼料嗎？」

此外，原PO補充，小貓原本的家裡習慣跟人一起睡，但現在同寢的家人無法接受貓咪進臥室，所以牠在貓房過夜。原PO表示，近日有在睡前餵食物，也很努力陪牠玩，好不容易睡著，結果原PO一離開，牠又開始叫，半夜也在叫，因此想詢問：「有無分房睡成功的案例？」。

此文一出，網友建議能開放固定時間，客廳放貓砂，讓牠習慣，「我們家也是透天，然後貓咪本來跟我睡，一歲多後讓牠自己睡一間，固定時間讓牠去客廳，再固定時間帶牠回房間。我覺得時間久了貓咪都會習慣」。

不過也有網友建議，不要讓小貓亂跑，牠會亂咬東西，也可能誤食，「我只能說貓可能以前不會咬的東西後來都咬了，所以雜物太多真的不建議放牠整棟跑，怕亂吃亂咬，怕牠無聊可以多給一點玩具，貓其實都很能自嗨的」、「小貓愛玩活動力強很容易亂竄，妳家雜物多的話這時期不建議讓牠隨意下樓，貓暴衝出門長輩抓不到、貓躲在雜物縫隙中妳找不到，也可能誤食蟑螂或蟑螂螞蟻藥」。

原PO十分感謝網友的建議，她目前打算早上上班前打開貓房房門，讓小貓出來客廳走走，之後也會把3樓打掃乾淨後再讓牠自由出入。