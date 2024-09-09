逐漸入秋候鳥來過冬！2024台南黑面琵鷺保育季活動 預定10月20日開鑼

養寵物初期寵物因不熟悉主人，可能會感到陌生害怕。一名女網友發文求助，她剛養一隻小貓，但可能是害怕的關係，一回家就躲床底，讓她十分困擾，因此請教網友：「很希望跟牠變好，但不希望她不安心，需要請益養貓前輩指引」。

2024-09-09 10:07