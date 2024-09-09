逐漸入秋候鳥來過冬！2024台南黑面琵鷺保育季活動 預定10月20日開鑼
時序逐漸入秋，保育類候鳥黑面琵鷺將飛抵台灣度冬，台南市政府主辦、台南市生態保育學會執行2024黑面琵鷺保育季活動，以「黑琵HAPPY、展翅翱翔」為主題，預定10月20日開幕。
台南市生態保育學會理事長邱仁武告訴中央社記者，隨著北風吹起，將陸續有黑面琵鷺由北方飛行2000多公里，到台灣展開為期約半年的度冬之旅，飛抵台灣度冬黑面琵鷺數量已連續8年突破2000隻，大多棲息在台南地區，顯見台南黑琵保育相當有成果。
邱仁武指出，台南市政府農業局與台南市生態保育學會已舉辦2024黑面琵鷺保育季第一次籌備會，台南市長黃偉哲出席肯定台南市生態保育學會協助推動相關保育工作，會中也決議今年活動主題及相關內容。
邱仁武表示，今年保育季主題為「黑琵HAPPY、展翅翱翔」，預定於10月20日在七股區正王府開幕，系列活動包括台灣金龜車逍遙遊賞黑琵、黑面琵鷺保護區巡禮、寫生比賽、台南市鳥水雉邂逅國際明星鳥黑琵、親子輕旅行等活動，邀請民眾一起關心保育議題。
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