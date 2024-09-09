剛養的小貓總鑽床底！她想讓貓安心又擔心不親 過來人建議擺1物品

養寵物初期寵物因不熟悉主人，可能會感到陌生害怕。一名女網友發文求助，她剛養一隻小貓，但可能是害怕的關係，牠一回家就躲床底，讓她十分困擾，因此請教網友：「很希望跟牠變好，但不希望她不安心，需要請益養貓前輩指引」。

一名女網友在Dcard發文，表示她是第一次養貓，沒什麼經驗，家裡的小貓是她上個禮拜在倉庫裡撿到的，一回家就一直「躲在床底」，現在有些進步，會在原PO手上吃東西或玩玩具，但大部分時間還是多在床底下，只要原PO上下床動作稍微大一點就會嚇到牠。

原PO無奈地表示，她以前都會在房間練琴，現在也沒辦法，家人都叫她把床底「封起來」，否則小貓長大後會跟她不親，但原PO上網查過，小貓要有可以躲的地方比較安心，原PO希望和牠變好，但也希望牠能夠安心，心裡十分矛盾，因此請教網友該如何解決。

此文一出，網友們建議確實該封床，也可擺紙箱，「可以封床，但同時擺幾個紙箱，讓紙箱是可以看得到妳的，這樣小貓就可以偷偷觀察妳，確認妳是沒有危險」、「床底、沙發底、櫃子底下這些本來就該封好(指有剛養貓的情況)，怕下面不乾淨、看醫生不好抓、有點危險」、「封床啊，但是相對要給牠可以躲的地方，至少要是一個可以讓她不用接觸妳又可以觀察到妳的」。

也有網友指出，要給小貓時間適應，「妳們只相處了一個禮拜，給牠多一點適應的時間」、「一周至一個月會比較願意出來，貓都這樣，但如果偏高敏的貓貓會永遠怕人」、「給貓貓多一點時間，到新環境難免要觀察一下的，之後會自己出來的，不用太著急」、「就需要時間而已」。