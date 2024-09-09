快訊

他驚iPhone展示機「電池健康度100%」 果粉曝原因釣出苦主們哀號：這支會過熱

可靠的拖式飛彈服役多年竟突槌國軍因何武器測試失誤

陸提中美關係新「三不」 台灣問題列第一條不可逾越紅線

剛養的小貓總鑽床底！她想讓貓安心又擔心不親 過來人建議擺1物品

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友剛養一隻小貓，但一回家就躲床底。示意圖／Ingimage
一名女網友剛養一隻小貓，但一回家就躲床底。示意圖／Ingimage

寵物初期寵物因不熟悉主人，可能會感到陌生害怕。一名女網友發文求助，她剛養一隻小貓，但可能是害怕的關係，牠一回家就躲床底，讓她十分困擾，因此請教網友：「很希望跟牠變好，但不希望她不安心，需要請益養貓前輩指引」。

一名女網友在Dcard發文，表示她是第一次養貓，沒什麼經驗，家裡的小貓是她上個禮拜在倉庫裡撿到的，一回家就一直「躲在床底」，現在有些進步，會在原PO手上吃東西或玩玩具，但大部分時間還是多在床底下，只要原PO上下床動作稍微大一點就會嚇到牠。

原PO無奈地表示，她以前都會在房間練琴，現在也沒辦法，家人都叫她把床底「封起來」，否則小貓長大後會跟她不親，但原PO上網查過，小貓要有可以躲的地方比較安心，原PO希望和牠變好，但也希望牠能夠安心，心裡十分矛盾，因此請教網友該如何解決。

此文一出，網友們建議確實該封床，也可擺紙箱，「可以封床，但同時擺幾個紙箱，讓紙箱是可以看得到妳的，這樣小貓就可以偷偷觀察妳，確認妳是沒有危險」、「床底、沙發底、櫃子底下這些本來就該封好(指有剛養貓的情況)，怕下面不乾淨、看醫生不好抓、有點危險」、「封床啊，但是相對要給牠可以躲的地方，至少要是一個可以讓她不用接觸妳又可以觀察到妳的」。

也有網友指出，要給小貓時間適應，「妳們只相處了一個禮拜，給牠多一點適應的時間」、「一周至一個月會比較願意出來，貓都這樣，但如果偏高敏的貓貓會永遠怕人」、「給貓貓多一點時間，到新環境難免要觀察一下的，之後會自己出來的，不用太著急」、「就需要時間而已」。

寵物 小貓 床底

延伸閱讀

貓罐頭沒吃完可放多久？常溫「超過1時間」就別吃了 冰冷藏也有極限

貓咪也能吃櫛瓜？「4大超強功效曝光」正確餵食可防癌治便祕 還能快樂減肥

貓咪臉上髒髒的擦掉就好了？鏟屎官注意「這4部位污點」說明牠已經生病了

貓和我誰重要？丈夫拒當貓奴 家庭主婦怨：40多歲連養貓權利都沒有

相關新聞

剛養的小貓總鑽床底！她想讓貓安心又擔心不親 過來人建議擺1物品

養寵物初期寵物因不熟悉主人，可能會感到陌生害怕。一名女網友發文求助，她剛養一隻小貓，但可能是害怕的關係，一回家就躲床底，讓她十分困擾，因此請教網友：「很希望跟牠變好，但不希望她不安心，需要請益養貓前輩指引」。

OL每天出門抬頭見鄰居家「打卡鐘虎斑」無情俯視就超慌：上班又要遲到了

貓咪是打卡鐘？有女性上班族表示每天早上出門，如果在鄰居家的窗戶後面看到一隻貓，就代表出門晚了會遲到。

大雪山賞鳥大賽「鳥口普查」 77種超級明星吸引國外參賽

林業及自然保育署台中分署連續14年舉辦大雪山賞鳥大賽，今年疫情解封後，外國隊伍再次參賽，共吸引國內外30隊112人參與，...

「不想起床千萬別跟貓對眼」飼主曝凌晨5點遭萌喵突襲下場：不用睡了

家裡養了寵物都會變成一個無形的鬧鐘。有飼主凌晨醒來，不小心和英短貓對到眼，貓咪就趁機趕緊爬上床來撒嬌、擾人清夢。

螃蟹在家逃獄 飼主3年後發現牠「近在眼前」卻成了標本：完全沒發出臭味

家裡的寵物不見了可能是藏到意想不到的地方。有飼主養的螃蟹莫名失蹤，三年後才找到牠，居然是躲到電腦主機裡面，已成了一具風乾標本。

「大卡車短腿貓」主動爬上磅秤量體重 意外數字曝光網驚：居然是小仙女？

有飼主拿了磅秤原本是想要量剛買回來的水果，結果自家的曼赤肯貓好奇跑上去，意外讓體重曝光，網友直呼居然比目測輕很多。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。