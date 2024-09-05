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南極海豹確診禽流感 疫情恐延燒全球

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
禽流感N5H1具有高度傳染性，傳染範圍更不斷擴張，造成成千上萬的哺乳類死亡。（Photo by ianpreston on Flickr under C.C. License）
禽流感N5H1具有高度傳染性，傳染範圍更不斷擴張，造成成千上萬的哺乳類死亡。（Photo by ianpreston on Flickr under C.C. License）

流感病毒自2021年8月至今，造成超過2800萬隻禽鳥死亡，更危害到南極的瀕危動物！禽流感N5H1具有高度傳染性，傳染範圍更不斷擴張，已造成成千上萬的哺乳類死亡，如今南極的海豹也確診禽流感。專家呼籲，須定期追蹤與監控禽流感的變化，尤其該病毒還有傳染給人類的可能性。

南極海豹也確診

H5N1禽流感過往只會影響禽鳥，對雞隻具有高致病力，常造成大量雞隻死亡，但因病毒基因突變，衍生新品種，導致許多動物與哺乳類感染病毒，在澳洲、香港都曾出現人類感染N5H1的案例，目前仍未出現禽流感的疫苗。

自然-通訊期刊論文指出，至2021年秋季以來，禽流感病毒N5H1開始大規模爆發，造成大量野生鳥類與家禽死亡，後續也因候鳥遷移的過程，使得病毒向南美洲傳播，如今在南極也開始出現禽鳥、海豹與海狗感染禽流感的狀況。

畜傳人成最大隱憂

衛報》報導，英國動植物健康局研究室病毒學家斑亞德指出，不確定公衛系統對禽流感有足夠的意識，但「我們須確保持續性監控與追蹤禽流感病毒的威脅」；皇后大學助理教授班福德更指出，尤其禽流感還有「傳染給人」的可能性。

禽流感的傳染力驚人，一隻確診的鳥類會以糞便、黏液、血液和唾液等方式傳染給100隻其他禽鳥。隨著病毒演化，禽流感也開始會傳染給人類，目前在美國已有9位民眾確診禽流感，至今禽流感尚未出現人傳人的現象。

正常來說，病毒的演化都趨向低致死率、高傳染力，所以禽流感估計傳染力只會愈來愈強。班福德指出，未來高致病性的禽流感將成為全球公衛挑戰，目前已陸續在歐洲的鳥類檢測到禽流感，恐怕會有進一步的疫情爆發。

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