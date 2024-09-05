北市動物園 已無美洲野牛、孟加拉虎

台北市立動物園遷移到木柵區已快40年，不少動物園也進入中老年期，園內最後一隻美洲野牛「角娃」已高齡25歲，昨因病離世；園內最後一隻孟加拉虎「新春」9月2日也因年紀大加上多重疾病離世，44歲雌性白犀牛「犀敏」也在當天因年老多病相繼離去，一個月3隻動物過世，讓照養團隊相當難過。

圓長諶亦聰表示，雌性個體的美洲野牛「角娃」生於1999年10月，下月將滿25歲，隨著歲月增長，「角娃」視力漸老化、牙齒磨損且消化吸收能力下降，加上年老運動量少，肌肉結實程度不若年輕時狀態。

園方表示，6年多前「角娃」被診斷出白內障、青光眼及胃腸道消化吸收效率差、體重減輕，照養團隊年初邀請國際大動物專家，參與「角娃」照養，建議提供老年動物在飲食及環境上需要的特別照顧，提供新鮮的狼尾草及添加益生菌等保健食品並且改善其居住環境，但近日觀察到其體重減輕、腳部關節病變，最終在昨天離世。

曾陪伴照料「角娃」多年獸醫師說，每年要打疫苗時「角娃」聽到獸醫車輛靠近的聲音，都會馬上躲到牆後，結果被獸醫發現，又會裝沒事，如今「角娃」離開了，情景歷歷在目，讓長期照顧牠的照養團隊都非常的難過。

動物園近年來有不少動物邁入中高齡，44歲雌性白犀牛「犀敏」今年1月出現進食障礙、營養狀況變差等問題，今年就少了300公斤，幾天前開始出現呼吸囉音、食慾減退、行動緩慢及器官逐漸衰竭，在9月2日上午因呼吸器官衰竭離世。

同一天園內的最後一隻孟加拉虎「新春」，右側髖骨再度出現褥瘡，食慾下降、體型體態自老化以來一直偏瘦，加上本身有腎臟疾病，也在保育員的陪伴下與世長辭，享年23歲8個月。