聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市動物園 已無美洲野牛、孟加拉虎

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
台北市立動物園表示，園內3隻高齡動物近期陸續逝世，包含最後一隻美洲野牛「角娃」、最後一隻孟加拉虎「新春」及白犀牛「犀敏」。聯合報系資料照
台北市立動物園表示，園內3隻高齡動物近期陸續逝世，包含最後一隻美洲野牛「角娃」、最後一隻孟加拉虎「新春」及白犀牛「犀敏」。聯合報系資料照

台北市立動物園遷移到木柵區已快40年，不少動物園也進入中老年期，園內最後一隻美洲野牛「角娃」已高齡25歲，昨因病離世；園內最後一隻孟加拉虎「新春」9月2日也因年紀大加上多重疾病離世，44歲雌性白犀牛「犀敏」也在當天因年老多病相繼離去，一個月3隻動物過世，讓照養團隊相當難過。

圓長諶亦聰表示，雌性個體的美洲野牛「角娃」生於1999年10月，下月將滿25歲，隨著歲月增長，「角娃」視力漸老化、牙齒磨損且消化吸收能力下降，加上年老運動量少，肌肉結實程度不若年輕時狀態。

園方表示，6年多前「角娃」被診斷出白內障、青光眼及胃腸道消化吸收效率差、體重減輕，照養團隊年初邀請國際大動物專家，參與「角娃」照養，建議提供老年動物在飲食及環境上需要的特別照顧，提供新鮮的狼尾草及添加益生菌等保健食品並且改善其居住環境，但近日觀察到其體重減輕、腳部關節病變，最終在昨天離世。

曾陪伴照料「角娃」多年獸醫師說，每年要打疫苗時「角娃」聽到獸醫車輛靠近的聲音，都會馬上躲到牆後，結果被獸醫發現，又會裝沒事，如今「角娃」離開了，情景歷歷在目，讓長期照顧牠的照養團隊都非常的難過。

動物園近年來有不少動物邁入中高齡，44歲雌性白犀牛「犀敏」今年1月出現進食障礙、營養狀況變差等問題，今年就少了300公斤，幾天前開始出現呼吸囉音、食慾減退、行動緩慢及器官逐漸衰竭，在9月2日上午因呼吸器官衰竭離世。

同一天園內的最後一隻孟加拉虎「新春」，右側髖骨再度出現褥瘡，食慾下降、體型體態自老化以來一直偏瘦，加上本身有腎臟疾病，也在保育員的陪伴下與世長辭，享年23歲8個月。

動物園 團隊 獸醫師

延伸閱讀

北市動物園3老友離世 再無美洲野牛、孟加拉虎

稽查不力遭監院糾正 北市、竹市：已罰違規補習班

陽台加裝固定百葉窗 北市：恐算違章可查報拆除

北市重陽節敬老禮金 靠卡領取只到9月6日

相關新聞

遷園逾40年…北市動物園動物高齡化 本月3隻動物離世

台北市立動物園前移到木柵已快40年，不少動物園也進入中老年期，園內最後一隻將滿25歲的高齡美洲野牛「角娃」今天平靜離世；...

北市動物園 已無美洲野牛、孟加拉虎

台北市立動物園遷移到木柵區已快40年，不少動物園也進入中老年期，園內最後一隻美洲野牛「角娃」已高齡25歲，昨因病離世；園...

為毛孩施打狂犬病疫苗 三芝動保處巡迴服務

保護毛寶貝，要定期為寵物施打狂犬病疫苗。近來為了服務偏鄉地區飼主，新北市動保處在整個九月規劃到三芝各里巡迴施打狂犬病疫苗，從九月3日起首站開跑，第一點來到三芝區的錫板里智成堂，一早就有飼主趕緊就近帶著毛寶貝前來施打疫苗。

海量養貓黑數…新北收容上千貓咪多無晶片 僅24隻獲認領

貓咪未植入晶片被拾獲到動物之家收容，經公告12天無人認領就會開放認養；新北動保處表示，今年收容1707隻，僅24隻被飼主...

【動物冷知識】貓咪擺臭臉、馬對你咧嘴笑 聞出羞羞的味道

哈囉大家好，我是帽帽！ 若你看見一匹馬對著你咧嘴大笑，他們不是在笑你啦，其實他們是在聞氣味哦！

皮下點滴庫存見底！貓阿姨淚崩求救 動團跨海搶救澎湖腎臟病貓

腎衰竭末期貓咪每日皮下輸液必用的乳酸林格氏液，近月來持續缺貨，離島狀況更是嚴重。在澎湖照護上百隻老弱傷殘流浪貓咪的楊阿姨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。