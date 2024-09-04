海量養貓黑數…新北收容上千貓咪多無晶片 僅24隻獲認領

貓咪未植入晶片被拾獲到動物之家收容，經公告12天無人認領就會開放認養；新北動保處表示，今年收容1707隻，僅24隻被飼主領回，為讓貓能回家，將提供免費植晶片服務。

動保處長楊淑方向中央社記者表示，由於貓無強制植入晶片進行寵物登記，因此，養貓的黑數難以統計，新北今年至7月底家犬登記數已達20萬4003隻，家貓為14萬3292隻。

她表示，飼養貓咪的人愈來愈多且願寵登，依現有登記數量，112年有1萬369隻狗，貓則達2萬1822隻，貓的寵登數量已超過狗。今年截至8月份，貓寵登1萬3651隻，狗7917隻，貓飼養比例為犬的1.72倍。

她表示，因未植入晶片寵登經民眾拾獲或救援進入各動物之家收容的貓，不論是浪貓或走失的家貓，只要經線上公告12天無人認領，就會開放認養，其中不乏布偶貓等昂貴品種。

她表示，大多數貓咪因未植晶片，找不到回家的路，今年共1707隻入所收容，僅24隻被飼主領回，領回率約1.4%。而農業部宣布自114年8月1日起，飼養貓隻的飼主須為寵物植入晶片，違規者將面臨最高新台幣1.5萬元罰鍰。

她表示，為鼓勵民眾儘速為貓咪進行寵物登記，以及避免明年寵登作業大塞車，動保處即日起至年底，將辦理百場免費施打晶片、寵物登記、狂犬病疫苗活動，凡攜帶貓咪至指定場域施打，將可獲得貓咪飼料、罐頭或用品等好禮，活動地點可至動保處官網查詢。