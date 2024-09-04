北市動物園3老友離世 再無美洲野牛、孟加拉虎

台北市立動物園今天表示，園內3隻高齡動物近期陸續逝世，包含最後一隻美洲野牛「角娃」、最後一隻孟加拉虎「新春」及白犀牛「犀敏」，感謝牠們一生的陪伴及對保育的付出。

台北市立動物園今天發布新聞稿表示，美洲野牛「角娃」1999年在園內出生，高齡24歲的牠是園內最後一隻美洲野牛，在6年多前就陸續出現白內障、青光眼等狀況，牙齒隨著年齡漸長逐漸磨損，胃腸道消化及吸收效率也慢慢下降。

針對眼部疾病，保育員及獸醫師持續投藥以降低眼壓，並根據國外動物專家建議，每天提供「角娃」新鮮狼尾草、益生菌及綜合維他命，盼增加「角娃」的進食量並吸收足夠營養。

動物園分享，「角娃」一聽到曾替牠打過口蹄疫疫苗的獸醫師靠近，就會躲到牆後讓人遍尋不著，但其他獸醫師就可以輕鬆地觀察牠的一舉一動。個性敏感又聰明的牠今天平靜離世，再也不用害怕打針。

動物園指出，熱帶雨林區近期也傳來令人難過的消息，保育員日前觀察到23歲又8個月、園內最後一隻孟加拉虎「新春」的右側髖骨出現褥瘡、食慾下降，加上牠體態長期偏瘦並患有慢性腎臟疾病，2日在保育員的陪伴下與世長辭。

此外，動物園表示，非洲區最資深的住民之一、44歲的白犀牛「犀敏」1月開始出現進食障礙，獸醫師檢查發現牙齒磨損及口腔軟組織肥大，便調整食譜、定期投予營養劑及消化道粘膜保護藥物，但牠的體重仍持續下降，掉了約300公斤。

動物園指出，照養團隊持續監測「犀敏」的健康狀況，並與國外專家討論照養及醫療處置，但牠仍從前幾天開始出現呼吸囉音、行動緩慢狀況，並在2日因呼吸器官衰竭離世。

動物園向「角娃」、「新春」及「犀敏」道謝，感謝牠們在生命旅程中替民眾帶來的歡樂及教導，「珍重再見」。

園內最後一隻孟加拉虎「新春」。圖／台北市立動物園提供