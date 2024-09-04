快訊

U18亞青／節奏對了！中華隊猛攻21分勝泰國 3連勝晉級

北市動物園3老友離世 再無美洲野牛、孟加拉虎

中央社／ 台北4日電
最後一隻將滿25歲的高齡美洲野牛「角娃」平靜離世。圖／台北市立動物園提供
最後一隻將滿25歲的高齡美洲野牛「角娃」平靜離世。圖／台北市立動物園提供

台北市立動物園今天表示，園內3隻高齡動物近期陸續逝世，包含最後一隻美洲野牛「角娃」、最後一隻孟加拉虎「新春」及白犀牛「犀敏」，感謝牠們一生的陪伴及對保育的付出。

台北市立動物園今天發布新聞稿表示，美洲野牛「角娃」1999年在園內出生，高齡24歲的牠是園內最後一隻美洲野牛，在6年多前就陸續出現白內障、青光眼等狀況，牙齒隨著年齡漸長逐漸磨損，胃腸道消化及吸收效率也慢慢下降。

針對眼部疾病，保育員及獸醫師持續投藥以降低眼壓，並根據國外動物專家建議，每天提供「角娃」新鮮狼尾草、益生菌及綜合維他命，盼增加「角娃」的進食量並吸收足夠營養。

動物園分享，「角娃」一聽到曾替牠打過口蹄疫疫苗的獸醫師靠近，就會躲到牆後讓人遍尋不著，但其他獸醫師就可以輕鬆地觀察牠的一舉一動。個性敏感又聰明的牠今天平靜離世，再也不用害怕打針。

動物園指出，熱帶雨林區近期也傳來令人難過的消息，保育員日前觀察到23歲又8個月、園內最後一隻孟加拉虎「新春」的右側髖骨出現褥瘡、食慾下降，加上牠體態長期偏瘦並患有慢性腎臟疾病，2日在保育員的陪伴下與世長辭。

此外，動物園表示，非洲區最資深的住民之一、44歲的白犀牛「犀敏」1月開始出現進食障礙，獸醫師檢查發現牙齒磨損及口腔軟組織肥大，便調整食譜、定期投予營養劑及消化道粘膜保護藥物，但牠的體重仍持續下降，掉了約300公斤。

動物園指出，照養團隊持續監測「犀敏」的健康狀況，並與國外專家討論照養及醫療處置，但牠仍從前幾天開始出現呼吸囉音、行動緩慢狀況，並在2日因呼吸器官衰竭離世。

動物園向「角娃」、「新春」及「犀敏」道謝，感謝牠們在生命旅程中替民眾帶來的歡樂及教導，「珍重再見」。

園內最後一隻孟加拉虎「新春」。圖／台北市立動物園提供
園內最後一隻孟加拉虎「新春」。圖／台北市立動物園提供

44歲的雌性白犀牛「犀敏」近日也因年老多病相繼離去。圖／台北市立動物園提供
44歲的雌性白犀牛「犀敏」近日也因年老多病相繼離去。圖／台北市立動物園提供

動物園 獸醫師 老虎

延伸閱讀

陽台加裝固定百葉窗 北市：恐算違章可查報拆除

北市議會將「藍白合」？2議員涉案羈押藍過半優勢喪失

北市國團長鄭立彬回任 一校一社團培養年輕樂迷

動物園迷航 北市文山警成功救援88歲失智老婦

相關新聞

遷園逾40年…北市動物園動物高齡化 本月3隻動物離世

台北市立動物園前移到木柵已快40年，不少動物園也進入中老年期，園內最後一隻將滿25歲的高齡美洲野牛「角娃」今天平靜離世；...

海量養貓黑數…新北收容上千貓咪多無晶片 僅24隻獲認領

貓咪未植入晶片被拾獲到動物之家收容，經公告12天無人認領就會開放認養；新北動保處表示，今年收容1707隻，僅24隻被飼主...

【動物冷知識】貓咪擺臭臉、馬對你咧嘴笑 聞出羞羞的味道

哈囉大家好，我是帽帽！ 若你看見一匹馬對著你咧嘴大笑，他們不是在笑你啦，其實他們是在聞氣味哦！

皮下點滴庫存見底！貓阿姨淚崩求救 動團跨海搶救澎湖腎臟病貓

腎衰竭末期貓咪每日皮下輸液必用的乳酸林格氏液，近月來持續缺貨，離島狀況更是嚴重。在澎湖照護上百隻老弱傷殘流浪貓咪的楊阿姨...

出國半年被養8年貓咪遺忘了…她難過求助 過來人點出不認人關鍵

寵物會對主人產生熟悉感，如果離開牠太久，可能會不認得你。一名女網友發文求助，她出國半年後，養了8年的貓咪卻突然「不認得主人了」，甚至害怕地躲起來，讓她難過地詢問網友：「誰可以安慰我一下，怎麼樣才會讓阿咪快想起我？」。

狗狗經常趴著「雙手交叉」是想說什麼？1原因超暖 鏟屎官看了更愛牠

養狗的飼主們，是否曾經見過你的狗狗在趴下時將前腿交叉的可愛姿勢？人類雙手交叉抱胸可能有缺乏安全感、防衛等涵意，那麼狗狗雙腳交叉是想表達什麼呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。