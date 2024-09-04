為毛孩施打狂犬病疫苗 三芝動保處巡迴服務
保護毛寶貝，要定期為寵物施打狂犬病疫苗。近來為了服務偏鄉地區飼主，新北市動保處在整個九月規劃到三芝各里巡迴施打狂犬病疫苗，從九月3日起首站開跑，第一點來到三芝區的錫板里智成堂，一早就有飼主趕緊就近帶著毛寶貝前來施打疫苗。
三芝區長賴小萍指出，這次在三芝區的巡迴施打狂犬病疫苗服務，將會跑遍三芝十個里，規劃九天的時間，每週都有一到兩天會在不同的里別為飼主來服務，若是時間無法配合，這個月還有新北市動物行動醫療站駐點服務，將會在九月5日與九月19日，統一與中山立體停車場駐點，歡迎飼主多加利用。
飼養毛孩飼主越來越多，在偏鄉地區尋找動物醫院為毛寶貝施打狂犬病疫苗不容易，而這個月在三芝就有巡迴施打服務，三芝區公所也呼籲飼主把握機會就近施打，另外新北市動物行動醫療站駐點服務也有狂犬病疫苗注射、寵物登記、一般門診、除蚤驅蟲、傳染病快篩及簡易手術等，有需要的民眾都可以上新北市動保處網站查詢相關資訊。
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