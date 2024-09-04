【動物冷知識】貓咪擺臭臉、馬對你咧嘴笑 聞出羞羞的味道

哈囉大家好，我是帽帽！

若你看見一匹馬對著你咧嘴大笑，他們不是在笑你啦，其實他們是在聞氣味哦！

今天我們一起來看看動物嗅覺冷知識吧！





當你看見一匹馬對著你咧嘴笑，他們不是在笑你啦，是在聞氣味。 馬會掀起上唇，讓空氣中的化學訊息與氣味進入他們的犁鼻器，這種行為被稱為「裂唇嗅反應」，這種反應在許多動物中都出現過！

犁鼻器是一種嗅覺感覺器官，可以分辨空氣中的氣味與訊息，例如獵物、敵人或情人的氣味。

目前已知公馬聞到母馬時，就會有這種反應(⸝⸝⸝ꇴ⸝⸝⸝)





若你家貓咪對你做出翻上唇露齒的厭惡表情，其實那也是裂唇嗅反應，他們也是在聞氣味。 公貓會透過裂唇嗅反應嗅聞母貓的尿液，來判斷母貓是否準備好要交配。

看來也只有貓星人能夠駕馭這種臭臉撩妹表情吧！？





同樣靠犁鼻器分辨氣味的蛇，就不用擺出這麼猙獰的表情了！ 他們只要吐吐舌頭便完事，舌頭可以在空氣中收集氣味的訊息，然後直接送入口腔上側的犁鼻器裡判斷氣味。

人類雖然也有犁鼻器，但功能尚有爭議，大多研究認為已退化。好加在我們聞氣味也不用露出這麼猙獰的表情，也不會被聞到羞羞的味道(⸝⸝⸝´ꇴ`⸝⸝⸝)



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