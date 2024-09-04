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出國半年被養8年貓咪遺忘了…她難過求助 過來人點出不認人關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友出國半年後，養的貓咪卻突然不認得主人了。圖／Ingimage
一名女網友出國半年後，養的貓咪卻突然不認得主人了。圖／Ingimage

寵物會對主人產生熟悉感，如果離開牠太久，可能會不認得你。一名女網友發文求助，她出國半年後，養了8年的貓咪卻突然「不認得主人了」，甚至害怕地躲起來，讓她難過地詢問網友：「誰可以安慰我一下，怎麼樣才會讓阿咪快想起我？」。

一名女網友在Dcard發文，表示自己因為出國，把養的貓咪託付給家人照顧，近日回家之後，貓咪卻「像是看到陌生人」一樣，看到原PO就害怕地躲起來，還對她哈氣。原PO難過地表示，把屎把尿8年，貓咪這樣的反應真的讓她很受傷，爬文說主人不在家半年或幾個月，回家後貓咪還認得主人，也有說不認得的，或是「味道」改變貓咪認不出來。

原PO坦言，她真的很難過，希望有人可以安慰她一下，並詢問網友，怎麼樣才能讓貓咪想起她來？牠現在只把原PO媽媽當主人。

此文一出，不少網友猜測可能原因，並建議原PO可以多陪伴貓咪，「不是都說一個梗嗎，說貓咪太久沒見到某個人，牠通常會以為妳不在了，妳又出現牠會超害怕疑惑地想說『妳這傢伙怎麼還在？』」、「牠很有可能不是真的忘記妳，常常只是太久沒見、或是氣味可能變了，給牠一點時間，可以多放一些充滿妳的氣味的東西在牠身邊，讓牠熟悉一些」、「再多相處幾天就會想起來了，小孩也是有需要適應的時間啊」、「不要想太多再慢慢培養感情就好」。

也有網友分享自己經歷，表示多陪伴寵物就會親近了，「我的狀況跟妳不一樣，我家狗狗是老狗了有點健忘，幾次我回家牠完全不理我，不過我主動餵罐頭多摸摸牠多陪牠，牠又親近我了」、「我之前也是出國半年，回來後貓貓有躲我一個禮拜，後來就恢復了，但有一些小習慣不見了就是」、「我出國快半年回去之後我養了3年的貓不認得我，但是一個星期後牠們突然就又正常了記得我是誰了哈哈哈」。

寵物 貓咪

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