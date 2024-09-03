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台灣黑熊帶寶寶玉山覓食 小熊地上打滾融化網友

中央社／ 南投3日電

玉山國家公園研究台灣黑熊生態及族群，園區內設監視器拍到母熊帶小熊山區覓食珍貴畫面，小熊在媽媽陪伴下開心在地上打滾，網友在社群網站臉書（Facebook）看到直呼好可愛。

內政部國家公園署玉山國家公園管理處發布新聞稿表示，管理處委託專家學者研究台灣黑熊生態及族群監測等，今年建立全園區長期監測機制，2025年預定辦理跨域高山型國家公園黑熊保育及監測計畫，期盼了解全國高山型國家公園黑熊族群及保育現況。

玉管處設在玉山山區監視器拍到台灣黑熊媽媽帶小熊山區覓食畫面，小熊跟著媽媽一起出外覓食很興奮，開心在地上打滾；另1處監視器拍到黑熊媽媽帶小熊在山區移動時，小熊亦步亦趨跟著媽媽，深怕跟不上母熊腳步。影片貼上玉管處臉書粉絲專頁後，不少網友留言說好可愛。

玉管處說，近年台灣黑熊通報次數有逐年增加趨勢，發現地點以東部園區為主，鄰近園區周邊地區也有零星救傷紀錄，呼籲民眾在山區開車、騎車時放慢速度並隨時留意路況，確保行車安全，也能避免野生動物遭路殺；如果健行時發現黑熊或相關痕跡，可通知玉管處。

台灣黑熊 玉山國家公園

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