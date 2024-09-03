罕見花澤鵟雄鳥現蹤台南七股 鳥友守候關注

台南市七股區曾文溪河床附近，近日出現一隻罕見的保育類花澤鵟雄鳥，吸引各地鳥友前往拍攝，台南市野鳥學會研判，應是前段時間出現在雲林濁水溪口同一隻個體，將持續關注。

台南市野鳥學會今天新聞稿指出，這隻罕見的花澤鵟雄鳥吸引台灣各地鳥友目光，即使花澤鵟出沒時間不固定，還是有許多鳥友在堤防附近等待一整天，只為一睹丰采。

台南市野鳥學會指出，花澤鵟分布於亞洲北方，夏季繁殖於東北亞，度冬於南亞及東南亞，在台灣主要以短暫過境居多，偶有度冬個體，台灣過去紀錄以幼鳥居多，雄鳥好幾年才會出現一次，因此每次出現都會引起轟動。

台南市野鳥學會指出，花澤鵟雄鳥全身近白色，除飛羽黑色外，頭部到背部和翼上覆羽黑色部位，形成漂亮的黑色三叉戟，不過，根據「台灣野鳥圖鑑」作者廖本興觀察，這隻雄鳥出生至今到第3曆年，目前還在換羽中，等換完羽後，將達到花澤鵟雄成鳥美麗羽色。

台南市野鳥學會指出，根據各地鳥友觀察記錄，七股這隻花澤鵟應是今年5月到8月初出現在雲林麥寮濁水溪口，8月中才飛到台南七股曾文溪河床地，停留在台灣的季節，有別於以往在春秋過境期或冬季，而是從春季待到初秋，這是台灣野鳥史上首見。

台南市野鳥學會指出，此特點引起「猛禽觀察圖鑑」作者林文宏關注，在查詢台灣附近地區花澤鵟相關資料後，發現在菲律賓北方呂宋島有一個穩定的花澤鵟繁殖族群，被當地鳥類圖鑑認定是留鳥，七股這隻花澤鵟個體，究竟是從呂宋島飄過來台灣，或是應該北返而未北返的滯留個體，有待鳥友持續記錄與觀察。

台南市野鳥學會指出，除持續關注這隻花澤鵟動態，也呼籲鳥友前往曾文溪堤防附近觀察拍照時，注意行車安全，不要擋住當地居民行車路線，更不要把汽車開進農田中停放，造成農民困擾。