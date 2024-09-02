貓咪也會失智？他嘆家中主子近期行為異常 網：珍惜最後相處時光

失智症在大眾的認知中往往只與人類有關，殊不知寵物也有罹患失智症的可能。近日有網友發文，表示自家的貓咪出現了一些反常行為，讓原PO懷疑牠可能得了失智症。

原PO在Dcard以「貓咪也會老年癡呆嗎？」為題發文，表示自己有養一隻貓，由於當初牠是自己跑來的，所以原PO也不知道牠的真實年齡，只知道在16歲以上，而近期牠開始出現一些反常的行為。

原PO表示自己的貓最近喜歡偷偷在隱密處觀察他，而且睡覺時一定要趴在他身上，但在過去的8年間，牠一直都是自己睡的。原PO還發現自己的貓最近開始到處偷東西，但已經和牠強調過多次不要這樣，至少講了15年以上。

最讓他覺得反常的是，自家的貓雖然還是像小時候一樣喜歡爬到高處，但最近卻會沒辦法自己下來，只能由原PO爬上去把牠抓下來。

原PO詢問網友，「是不是大家的貓都會這樣？」，並表示每次看到貓咪躲在角落偷看自己，一副我很愛你，但我不認識你的表情，都讓他很難過。

不少網友留言表示動物確實會失智，原PO需要做好準備，「醫生說貓貓年紀大了變得很黏人有很高機率是失智了」、「貓狗老年也會跟人一樣會失智，各項器官功能也會漸漸衰退。有一些書講如何照顧老年寵物，網路也有相關文章可以看看，讓自己先做好準備支援寶貝的老年生活」、「看起來是開始有失智的行為了，有在角落觀察，行為反常的部分看起來很像。之後要看一下是不是會有失去方向感、來回一直走和在便盆以外的地方上廁所的行為」。

也有其他飼主表示經歷過相同情況，並勸原PO珍惜相處的時光，「我家的狗狗就被醫生診斷出失智症，會不知道自己吃過飯、喝過水，忘記怎麼躺下來睡覺，出去找不到回家的路，然後也漸漸地忘記你的樣子。記得好好的陪伴牠走過人生的最後時光」、「會！開始行為異常，非常愛叫，坐在客廳就一副『我在哪我是誰？』，也開始黏人，不過唯一不變的就是，牠也愛你」、「16歲是要珍惜最後相處時間了⋯能活超過20歲的貓不多！我家的也15歲了，還有腎病，看牠們老化生病行為反常真的五味雜陳」。