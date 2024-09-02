日遊客嫌北市動物園舊「可以不用來」 大批國人挺一特質：沒有輸

數位創作者「消極男子」昨(1)日在Threads上透露自己在台北市立動物園，無意間聽到日本遊客的小抱怨，認為動物園很舊，感覺可以不用來，在參觀企鵝館時，因為水氣布滿玻璃，導致看到的企鵝都很模糊，讓他們覺得十分遺憾。該則PO文引來近萬名網友回應，指稱其實「台北市立動物園是按照動物生活習性環境建造的教育型動物園」，所以沒有輸。

不少網友在留言區PO出參觀台灣與日本動物園的影片和照片，指稱日本許多動物園其實十分商業化，為了便於在動線內的遊客觀看動物，許多動物的活動空間並不大，導致動物產生刻板行為，會一直繞著圈圈走；反觀台北市立動物園，因為是按照動物生活習性環境建造的教育型動物園，讓動物擁有更多空間可以活動，所以有時候會有「看不到動物」的情形發生。

國人也分享不少遊台北市立動物園的經驗，指稱企鵝館在觀看時不會很模糊，還可以很清楚看到企鵝的泳姿；也有網友認為，因為企鵝需要的環境本來就偏冷，所以時而起霧也是正常的。

家中有小孩的網友則稱小朋友會定期去台北市立動物園看「老朋友」，「每年都去，也每年都想去」，雖然設施不那麼新穎，但給予動物活動的空間仍然是沒有輸的；「雖然有幾個區域舊了一些，但是每次去都能夠感受到，園方很用心地在照顧動物，我的日本朋友對於河馬享有這樣的尊榮，感到不可思議」。

網友認為，相比在日本旭山動物園看企鵝時只隔著欄杆，但「那邊的動物都超可憐的」，「日本的動物園和水族館，比較是展覽場、美術館的感覺，比起人類的感受，讓動物們在園區裡也能夠健健康康才是重要的」、「沖繩兒童王國的動物真的就像在監獄一樣，籠子超小，看了真的開心不起來」、「對動物園的想像不同，上野或是天王寺那種把動物當成展示品的舊式設計，我也覺得還好」。但也有台灣網友認為「日本動物園超好玩的！木柵完全不能比」。

不少網友以票價的CP值來看，認為台北市立動物園「票價和整個規模我覺得很值得」、「木柵動物園真的很便宜！去過日本、新加坡、澳洲、泰國的動物園，票價真的沒有這麼低的」。

另有網友指出，台北市立動物園是亞洲最大的動物園；事實上，目前亞洲最大的野生動物園位於曼谷的賽福瑞動物園（Safari World），不僅占地5,000公頃、擁有海陸2大園區，更被稱為「動物界的迪士尼」。