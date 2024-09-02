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回響／兩岸通水生態危機 金門將嚴謹檢測與淨化

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
在金門捕獲的紅鰭鮊（總統魚），個頭相當大。圖／陳光耀提供
在金門捕獲的紅鰭鮊（總統魚），個頭相當大。圖／陳光耀提供

本報昨獨家報導兩岸通水通出生態大麻煩，衍生外來魚種紅鰭鮊（俗稱總統魚）等入侵危機。金門縣自來水廠廠長楊沁杭說，前幾年因嚴重缺水，原水才直接注入湖泊，近年原水會先放到受水池，後續也會持續採最嚴謹態度進行檢測與淨化程序，並請專家學者檢視各種水源狀況，減少外來種衝擊。

金門自民國107年與大陸通水以來，由晉江輸往金門的原水累計已有3500多萬公噸，為降雨不均的金門起到水源穩定的作用。尤其109、110連兩年年降雨量僅470餘公厘，旱情嚴重，因有晉江供水才免於缺水。

楊沁杭說，前幾年因嚴重缺水，才將原水直接注入湖泊，目前原水需經受水池與淨水廠處理。

他也提及，陸水引入後，金門地下水、湖庫水轉型為備載水源，其中地下水持續減抽，配水量占比已自民國107年的58.1%，降至今年上半年的9.7%，107年至112年已減抽約1240萬噸地下水，涵養地下水成效顯著。

金門縣前建設處長李有忠透露，先前就接獲陳光耀通報，目前總統魚等外來魚種，恐已在田埔受水池中形成新的生態鏈。

李有忠還說，建設處也在觀察，淨水場處理過的水排到農塘是否也有影響，部分農塘好像也出現強勢外來種土虱，值得後續關注。

金門籍立委陳玉珍表示，縣府如有提出需求，需要她請大陸管控好原水，她願意協助溝通，希望兩岸一起來努力，減少生態物種衝擊。

兩岸通水 地下水 金門

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