苗栗警發現蘇卡達象龜 若無人認回9月5日開放領養

苗栗縣員警日前在通霄鎮埔口派出所前發現1隻蘇卡達象龜，苗栗縣動物保護防疫所獲報後帶回並公告認領，若原飼主未領回，5日上午10時開放民眾認養，逾2人則採抽籤方式進行。

苗栗縣動物保護防疫所於臉書（Facebook）發文表示，1隻龜殼近40公分的蘇卡達象龜日前在通霄鎮埔口派出所前被員警發現，8月28日已刊登全國動物收容所系統公告認領。

苗栗動物保護防疫所表示，若公告7天內原飼主未領回，將依動物保護法規定於5日上午10時開放領養，民眾可攜帶寵物籠及身分證辦理領養手續，現場若超過2人採公開抽籤。

苗栗動保防疫所表示，蘇卡達象龜會長到很大隻，成長速度也相當快，導致有些飼主在短暫飼養後便無以為繼，呼籲領養者先思考能否準備足夠空間，再判斷是否領養，並切實履行飼養責任，「懂牠再養牠，終養不棄養」。