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狗狗叫醒熟睡家人逃離火場 救全家後下場悲慘…13歲小主人極難過

香港01／ 撰文：李納德
美國科羅拉多州有民居凌晨發生火災，家人熟睡之際，7歲吉娃娃Cuddles（擁抱）跳上家人胸前猛吠，成功讓大家逃生。示意圖／Ingimage
美國科羅拉多州有民居凌晨發生火災，家人熟睡之際，7歲吉娃娃Cuddles（擁抱）跳上家人胸前猛吠，成功讓大家逃生。示意圖／Ingimage

忠犬救了所有家人，自己卻命喪火場。美國科羅拉多州有民居凌晨發生火災，家人熟睡之際，7歲吉娃娃Cuddles（擁抱）跳上家人胸前猛吠，成功讓大家逃生，但當火災蔓延到2樓時Cuddles不知所終，家人曾返回火場尋狗，但最後因腳傷逃出火場。消防當晚及翌日在現場搜索，一直找不到狗狗下落，數天後家人發現牠死在床下底，懷疑吸入過量濃煙。13歲小主人仍難以接受失去愛犬，形容牠是很有愛心的狗，「她想擁抱每個人」，家人們提醒民眾要珍惜自己的狗狗，如果不是Cuddles，「誰知道我們會發生什麼事」。

事發於美國科羅拉多州傑斐遜縣（Jefferson County）的民居，8月14日有家人在睡夢中被7歲吉娃娃Cuddles叫醒才發現屋企起火，他們逃離火場時一片混亂，狗狗也不見蹤影，返回火場尋狗亦無所獲。

事發後，科羅拉多州消防隊在社交平台分享，指火災源頭是屋內後門廊位置，幫忙發文及在附近貼照片尋狗。消防指，火災從後門走廊開始，蔓延到活動室地板，再燒到1樓和2樓嚴重損毀，火災熱度之高，甚至熱溶了鄰居房屋外圍膠板。火災撲滅後現場遺有大量碎片，消防在當晚及第二日清晨在屋內搜索，一直找不到狗狗下落。

凌晨跳上家人胸口猛吠

火災後，鄰居們在附近放置狗床和狗糧，希望引狗狗現身。起火單位住戶蘇珊娜（Suzanne Elkins）指，火警時她和丈夫正熟睡，孫子養的7歲狗狗Cuddles奮力將她們叫醒，牠跳到丈夫維克多（Victor ）的胸口，朝他的臉猛吠，「把他叫醒，好讓我們知道危險」。

家人醒來時，火勢蔓延到2樓，Cuddles卻不見蹤影。維克多返回火場冒住濃煙尋狗不果，最後他燒傷了腳逃出火場。火災後數天，家人在親友協助下，發現Cuddles死在屋內某處床下底，可能死於吸入濃煙，他們認為愛犬犧牲了自己拯救家人，如果不是Cuddles，「誰知道我們會發生什麼事」。

小主人：她想擁抱每個人

13歲孫子傑克森（Jaxson Coley）仍難接受失去愛犬，他接受外媒訪問時，形容Cuddles又貪玩又充滿愛心，「她想擁抱每個人」，正如其名字Cuddles（擁抱）一樣。家人又提醒民眾要珍惜家中狗狗。

消防調查後表示，火災起因是由燒烤架引起，該烤架太接近後門廊的木框，烤架在火災前一晚用過，距離火警發生僅約6小時。雖然戶主認為已關上烤架，但因火災後烤架嚴重受損，調查人員已無法再作確認。

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文章授權轉載自《香港01》

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