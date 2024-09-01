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兩岸通水 爆外來種魚類入侵危機

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
金門二○一八年起向大陸買水，原水存放在田埔受水調節池，專家發現有大量外來種的魚苗與魚卵，在此繁衍成長。圖／民眾提供
金門二○一八年起向大陸買水，原水存放在田埔受水調節池，專家發現有大量外來種的魚苗與魚卵，在此繁衍成長。圖／民眾提供

金門降雨不均屢有枯旱之急，自二○一八年起向大陸買水，每天引入二萬噸原水。兩岸通水雖解決金門棘手的水荒，卻衍生外來種入侵危機，凶狠的紅鰭鮊（俗稱總統魚）與餐條魚（鯉科）等魚苗、魚卵，隨著原水進入金門水域，威脅原生物種生存。

長期在金門研究及復育原生魚種的再生魚坊負責人陳光耀表示，三年前，他在金沙水域研究金門特有魚種大鱗梅氏鯿時，意外發現東亞常見的淡水魚紅鰭鮊，當時覺得奇怪，因為金門從沒有這種魚，溯源找到大陸引水的受水池，才確定魚是透過大陸原水途徑闖入金門。

農業部生物多樣性研究所指紅鰭鮊是台灣原生種，分布於西部河川下游、湖泊及池塘中。陳光耀說，日月潭的總統魚面臨外來種泰國鱧（魚虎）的生存壓力，未料總統魚到金門，造成金門原生淡水魚大鱗梅氏鯿的生存壓力，真的很諷刺。

陳光耀說，有次他和團隊去看看大陸水的受水池，試著丟個小魚籠進去看看有什麼變化，沒想到十分鐘就抓到滿滿的魚，確認其中至少有三種魚是引大陸水進入的外來種，包括紅鰭鮊、餐條及尼羅口孵魚。

陳光耀比對大陸晉江山美水庫魚類，才發現這些魚種是經由大陸原水進金門。他說，這早就不是祕密，包括金門縣自來水廠，甚至中央都知情，水廠會定期到受水池打撈。他預測再過幾年，這些外來魚種的數量會更多。

金門引水 原生魚種拉警報 製表／地方社會中心
金門引水 原生魚種拉警報 製表／地方社會中心

總統魚性情凶猛，屬肉食性魚種，會吃小魚。陳光耀說，大鱗梅氏鯿主要棲地在金沙水域，但他發現通水後，該水域的大鱗梅氏鯿族群量逐漸減少，追蹤發現，兩岸通水地田浦的受水池出現眾多紅鰭鮊與餐條，這些魚在金門自行繁衍，又隨著水抽往其他水庫，流往其他水域，目前金沙溪水域都能發現外來魚種蹤跡。

議員董森堡指出，自來水廠獲報派人打撈發現，受水池內的魚又大又多，甚至有人撈到五十公分以上的成體總統魚。從魚身長度預估，應是通水不久後即入侵受水池，顯見當初縣府的隔離配套措施沒做好。董森堡說，水廠資料顯示，金門瓊林水庫、蘭湖、陽明湖、太湖、金沙水庫及金沙溪流域、榮湖水庫、山西水庫、田埔水庫都受大陸引水影響，出現具攻擊性與掠食性的淡水魚類，威脅金門原生淡水魚生存。

水廠表示，大陸水已成金門主要水源，原水或多或少夾帶外來物種的卵，已持續監測，並與專家學者研議解方。

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