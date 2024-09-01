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混進白鷺鷥 北市關渡公園58隻埃及聖䴉難撲滅
外來鳥類埃及聖䴉造成台北市關渡自然公園生態危機，北市動保處多年來致力獵捕移除，審計部報告指出，去年關渡自然公園觀測數已從九百廿隻降到五十八隻，不過個體四散，反而造成清零更加困難。動保處表示，物競天擇之下，個體學會融入白鷺鷥等族群避免滅殺，要調整移除方式。
審計報告指出，原產於非洲及中東的埃及聖䴉，四十年前首次引進國內私人動物園展示，但粗放管理造成子代逃逸野外，一九八四年開始在台北關渡等地有野外目擊紀錄，甚至影響到本土原生鷺科鳥類棲地。
農業部二○一九起設定「生殖控制」及「成鳥移除」兩項策略，也補貼地方政府經費執行生殖控制，移除所有發現的鳥蛋及幼鳥，北市每年均受中央委託辦理，契約金額計一一四多萬元。
報告指出，策略執行結果，從二○一九年九百廿隻，已逐年下降到去年剩下五十八隻，然因動物避險本能，造成個體四散逃逸，比原先更難以移除，但目標力求清零，須調整計畫。
北市動保處產業保育組長黃紹宣表示，長期下來，殘存的個體確實已有警戒，聰明的牠們還會趁機融入在白鷺鷥等族群，藉此不被捕獵。黃紹宣說，已與農業部林業署溝通，找到物種控制的廠商提供新的移除方式，特別鎖定鷺鷥群檢測、增設儀器等，會調整計畫動態改變執行方式。
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