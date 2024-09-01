金門是凶惡外來種…日月潭曲腰魚 享「總統魚」美名

與日月潭「總統魚」同物種的紅鰭鮊（又名曲腰魚）現身金門水域，卻威脅當地原生魚類，讓日月潭漁民相當訝異。南投縣魚池鄉長劉啟帆說，曲腰魚在台灣水庫都可發現，但不是曲腰魚都可以叫「總統魚」，只有日月潭深度夠、水質乾淨清澈，才讓曲腰魚肉質細嫩鮮美，深受前總統蔣介石喜愛，才贏得「總統魚」的美名。

不過，日月潭近年外來種「魚虎」大量繁殖，威脅原有的曲腰魚、奇力魚、鱸鰻生存，南投縣政府、日管處和台電每年放流上萬隻曲腰魚苗，確保曲腰魚族群數量，今年預計下周放流魚苗。

農業部生物多樣性研究所指出，曲腰魚學名「紅鰭鮊」，為台灣原生種魚類，分布在西部河川下游、湖泊及池塘中，但因不當放生、養殖業溢出外來魚種，逐漸威脅曲腰魚生存，像日月潭因為魚虎大量繁殖，影響原有的曲腰魚、奇力魚生存。

鄭姓漁民聽說金門將曲腰魚視為外來魚種，還威脅到金門原生淡水魚類，直說「相當訝異」，畢竟總統魚在日月潭屬於高經濟魚種，一斤往往上千元，如果是三斤以上的總統魚，價格更要翻好幾倍。

魚池鄉長劉啟帆說，前總統蔣介石喜歡日月潭的環境，除了蓋蔣公行館、耶穌堂，為紀念母親王太夫人還興建慈恩塔，他也特別喜歡日月潭中的曲腰魚，幾乎每到日月潭必定品嘗，因而贏得「總統魚」美名。

不過，並非所有曲腰魚都是總統魚。劉啟帆說，因為台灣西部水庫、湖泊都有不少曲腰魚，但除了日月潭，其他水域的曲腰魚多刺，魚肉土腥味重，不受歡迎，經濟價值也不高。

劉啟帆說，日月潭水域廣大、海拔七百多公尺，深度夠、水質清澈，讓潭中的曲腰魚不同一般「紅翅仔」，體型碩大肉質細嫩鮮美，成為蔣公必嘗美食，「總統魚」美名不脛而走，更是日月潭的高經濟魚種。