陳光耀 金門稀有魚種守護者

四十九歲陳光耀是金門稀有魚種的守護者，他曾在縣府建設處服務十六年，為了復育金門瀕危的原生魚種，毅然離開安穩的舒適圈，自掏腰包五百多萬設置「再生魚坊」，傾力保護碩果僅存的大鱗梅氏鯿與攀鱸等魚。

陳光耀小時候愛抓魚、釣魚，小學四年級隨父親舉家遷台，後來再回到金門，發現童年記憶中的魚愈來愈少，很多原生魚種消失。他說，「若不努力去做，就沒人知道這些魚的重要性。」

陳光耀是嘉南藥理環境工程系畢業，大學畢業時，到企業做光碟染料，在親情呼喚下還鄉，到金門縣環保局擔任臨時人員，後來考上建設處的約聘雇職缺，一待就是十六年。他說，當時業務包山包海，除負責鄉村整建、產業道路和農塘浚深，還要守護野生動物，包含負責處理鯨豚擱淺、水獺路殺到民眾通報捕蛇等，相當多工。

陳光耀二○○八年離開公部門，為了精進保育的使命，攻讀海洋大學海洋生物研究所碩士班，目前在博士班深造，投入復育大鱗梅氏鯿。

他說，大鱗梅氏鯿一九二○年在台灣本島消失至今，已經滿一百年，目前全世界僅剩金門有這一魚種，大致分布在光前溪、斗門溪一帶，估計目前僅存約一萬尾，近幾年有賴保育人士與相關單位的復育，目前太武池是該魚的保種基地，已有穩定族群與數量。

除了大鱗梅氏鯿，陳光耀也關心金門其他原生魚種。曾在烈嶼發現在大金門消失已久的稀有「攀鱸」。他說，這是一種會走路的魚，相當神秘有趣，也是國內僅有的族群分布地；此外，眼尖的他在野外發現在金門消失二十多年的「高體鰟鮍」。這些少見魚種，現在都在「再生魚坊」保種或復育中。