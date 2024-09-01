新聞眼／兩岸通水 生物多樣性、水資源韌性藏危機

紅鰭鮊隨大陸原水進入金門水域，不但造成金門保育魚種「大鱗梅氏鯿」生存危機，也再次為台灣生物多樣性拉響警報；這次事件除了凸顯兩岸通水缺乏周密的生態安全思維，更讓人擔心金門高度依賴陸水，而不思建立在地水資源韌性的潛在危機。

金門因降雨不平均，加上氣候變遷催化，枯旱頻率提高，不得不從大陸引水。

而通水六年來，陸水已占金門自來水廠日常供水總量的八成二，民生用水依靠地下水的占比逐年下降，從開通初期的六成八降至僅百分之五，金門人更能放心飲用水，也能涵養地下水。

但高度依賴陸水，恐讓金門忽略改善水資源韌性的重要性，例如引陸水至今，金門地區湖庫水的取水比率從百分之卅降至百分之六點七，不但未能有效利用在地水資源，也不符合當初縣府向中央提出的自有水源占比七成、陸水占三成的原則；也因為水花錢買就有，自然更不太在意湖庫浚深、水源區保護、施做保水設施等永續在地水資源的多元作為。

從生態角度觀之，當年應預知越域引水有可能夾帶魚苗、魚卵到金門，但過濾原水的濾網設計成了破口，甚至在枯旱期間為了搶救湖泊、水庫瀕危的生態，引進的陸水直接排入湖庫「救命」，造成外來魚種登堂入室，族群繁衍恐將失控，要靠日後的人為移除手段，將是耗費心力又花大錢的一筆開銷。

此外，紅鰭鮊其實在台灣本島是原生種，到了離島金門，卻成了威脅弱勢魚種的外來種，但多年來，民眾完全沒意識到這般「一國兩種」的情況，也不見政府在本島與離島之間撒下維護生物多樣性的安全網。政府亡羊補牢，不能再錯過時機了。