學者：金門僅存「大鱗梅氏鯿」恐從地球消失

紅鰭鮊隨大陸原水進入金門水域，威脅金門原生魚種「大鱗梅氏鯿」生存。台灣海洋大學海洋生物研究所教授陳義雄說，紅鰭鮊體長比大鱗梅氏鯿大三倍，因是掠食性魚種，威脅性非常大，可能造成極為瀕危的「大鱗梅氏鯿」從地球上消失。他建議枯水期為大鱗梅氏鯿保種，豐水期再移回去，同時持續移除外來種。

陳義雄表示，紅鰭鮊是台灣原生種，台灣及大陸都有分布，在台灣屬特有種，在大陸為廣布種，對金門都算是外來種，但金門的紅鰭鮊確定是從大陸通水引入，非從台灣管道。因金門多屬靜止水域，紅鰭鮊很愛，加上繁殖力強，對大鱗梅氏鯿威脅性比吳郭魚更大。

陳義雄說，因越域引水而來的紅鰭鮊，體型可大到卅公分以上，屬掠食性魚種，原生於台灣及金門的保育類淡水魚類，大多是弱勢魚種，大鱗梅氏鯿體長頂多五到十公分，彼此體長差三倍，重量差廿七倍，因此威脅性非常大。

「大鱗梅氏鯿全世界目前只剩金門才有」，陳義雄說，大鱗梅氏鯿雖列瀕危保育物種，但保育措施做得太少，現在越域引水造成大陸許多獵食性的魚種進到金門，本來已有外來種吳郭魚危害大鱗梅氏鯿，現在多了紅鰭鮊，保育如果做不好，很有可能從地球上消失，「為了水的問題，如果讓瀕危物種滅絕，非常划不來」。

大鱗梅氏鯿之所以從台灣本島消失，陳義雄說，除了汙染問題，台灣的外來種因素太複雜，溪流河岸水泥化的工程、大量使用農藥，造成大鱗梅氏鯿在本島消失快一百年。由於這種魚在淺山、低海拔、原始草澤的水域才會有，金門早年沒開發、無農藥汙染，才沒有滅絕。目前野外族群只在金門發現，所幸海洋大學團隊已建立完全養殖的復育及保種技術。

「政府對外來魚種入侵的事要多一點關心及作為」，陳義雄表示，外來種造成本土物種消失的威脅一直存在，他建議每年枯水期時，大鱗梅氏鯿會被吳郭魚強勢競爭及威脅，因此要先保種起來，進行集體繁殖，豐水期再移回去；並要確實執行移除外來種，尤其政府的橫向溝通要做好，不能機關之間互推業務，否則外來種就會愈來愈多，保育行動則流於口號。