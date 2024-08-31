白鷺鷥群藏間諜！埃及聖䴉個體難撲滅 北市：調整計畫

台北市動保處辦理外來鳥類埃及聖䴉生態調查及移除作業，根據審計部報告，去年關渡自然公園觀測數已從900多隻降到58隻，不過，由於個體四散，反而造成清零更加困難。動保處表示，由於物競天擇之下，個體學會融入白鷺鷥等族群避免遭滅殺，因此移除方式會有所調整。

審計報告指出，原產於非洲及中東的埃及聖䴉，在40年前首次引進國內私人動物園展示，但是粗放管理方式，造成子代逃逸野外，於民國73年開始在台北關渡等地有野外目擊紀錄，甚至影響到本土原生鷺科鳥類棲地。

為此，農業部在民國108年起設定「生殖控制」及「成鳥移除」兩項策略，也補貼地方政府經費執行生殖控制，移除所有發現的鳥蛋及幼鳥，北市每年均受中央委託辦理，契約金額計114多萬元。

審計報告寫下實施結果，從108年的920隻逐年下降到去年已剩下58隻，然而，動物本能的避險，反而造成個體四散逃逸，比原先更難以移除，但目標力球清零，因此需要調整方向計畫。

台北市動保處產業保育組長黃紹宣表示，長時間下來殘存的個體確實已有警戒，包含只要有獵槍絲毫動靜、開船到溪流的引擎聲，埃及聖䴉都會保持戒備，聰明的牠們還會趁機融入在白鷺鷥等族群，藉此不被捕獵。

黃紹宣說，因此與林業保育署溝通，找到相關物種控制的廠商提供新的移除方式，特別鎖定鷺鷥群檢測、增設儀器等，目前會在既定的費用去調整計畫，若一段時間沒有效果才會採取其他方式。

黃紹宣也說，在台灣的沿海區域，像是東石、高美濕地、苗栗等，埃及聖䴉都還是有族群的情況，目前台北市針對埃及聖䴉清零，已將族群消滅，剩下個體，會再持續獵捕達到完全清零。