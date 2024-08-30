大貓熊「圓圓」喜迎20歲生日 優雅大啖水果蛋糕

台北市立動物園大貓熊「圓圓」今天喜迎20歲生日，保育員也特別以甘蔗、鳳梨、奇異果和葡萄等食材，為牠製作生日蛋糕，在粉絲的祝福聲與保育員陪伴下，再向「熊生」里程邁進一步。園方指出，圓圓體重維持在110公斤出頭，因為假孕期已過，身體並沒有不適。

動物園長諶亦聰表示，大貓熊「圓圓」和「團團」2008年一起來到動物園，當時還是年僅4歲的年紀，轉眼間，圓圓已經20歲。圓圓的討喜氣質、可愛模樣深受大家喜愛，這些年也稱職地擔起保育大使，讓許多民眾因為喜愛大貓熊，願意參與各式教育推廣活動。

大貓熊是食性專一的物種，圓圓來台後，動物園團隊不斷學習、精進，舉凡日常照養管理的飲食調配、食材安全、活動環境布置、行為豐富化設施，再到配合健康檢查和醫療的動物訓練等工作。圓圓2013年、2020年陸續生下「圓仔」與「圓寶」兩姊妹，如今邁入老齡，保育員也更加關注牠的健康情形和活動力。

動物園發言人曹先紹談到，20歲對大貓熊來說，圓圓已經邁向中高齡，如何照顧好中老年、老齡化的個體，則可透過動物行為訓練，包含量血壓、照超音波等方式，去檢查心臟血管疾病或牙口狀況，而非動輒麻醉。目前，圓圓體重維持在110公斤出頭，因為假孕期已過，身體並沒有不適。