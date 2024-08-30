北市立動物園透過人工孵化技術 新生黑腳企鵝寶寶首亮相

臺北市立動物園為了提高企鵝雛鳥的育成率，透過人工孵化技術，今年陸續孵出了7隻黑腳企鵝(African Penguin)。目前有兩隻已經換毛完成，和企鵝群一起在池裡快樂悠遊。另外還有5隻黑腳企鵝寶寶仍由保育員細心哺育著，期待牠們快快長大。

臺北市立動物園園長諶亦聰表示，動物園內照養著國王企鵝和黑腳企鵝，黑腳企鵝被國際自然保育聯盟紅皮書列為瀕危物種，為了提高企鵝雛鳥的育成率，透過人工孵化技術，讓黑腳企鵝家族新增7小福！

臺北市立動物園的黑腳企鵝家族已繁殖到第三代，今年出生的7隻企鵝寶寶的爸媽是來自上野恩賜公園和園內原有黑腳企鵝配對的後代。企鵝寶寶由保育員代理哺育，大約三個月大時在判斷牠們的游泳能力、進食技巧及健康狀況後，才會開始讓牠們融入大家族群體。目前已經有兩隻企鵝寶寶在活動場活動，雖然保暖的灰絨毛已經換下來，變成貼身的灰黑色羽毛，遊客仔細觀察還是可以發現牠們和成體有些不同，最大的差別在於亞成體的頭部仍然呈現深色、斑塊不明顯的樣貌，在活動場中還有兩隻去年出生的企鵝也還沒完全轉大人，維持著亞成鳥的外貌！

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