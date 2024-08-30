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一出門狗狗就會咬人...她用「1招」教育狗狗見效：有進步就是好事！

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友發文她的狗狗常咬人，透過每天慢慢練習，覺得有比較進步。圖／Ingimage
一名女網友發文她的狗狗常咬人，透過每天慢慢練習，覺得有比較進步。圖／Ingimage

家裡有養寵物經常碰到寵物咬人的問題，究竟要如何訓練牠們呢？一名女網友發文分享，只要家裡人出門，就會被狗狗咬，去看獸醫後，每天練習，「開始慢慢減少狗狗對家人的依賴，並覺得有比較進步」。

一名女網友在Dcard發文，表示「家裡的人要出門就會狗狗被咬」，雖說狗狗出門不會咬外人，但因狗狗小時候生過嚴重的病，所以家裡的人都很寵牠，把牠當成家裡的小霸王在養，結果不知不覺累積了一些壞習慣，除了出門會爆衝、對陌生人敵意很重以外，最煩惱的是「分離焦慮症」，出門會吠人和咬人，經常把家人咬得遍體鱗傷。

原PO表示，很後悔之前沒有趁狗狗還小時教育牠，現在牠年紀大不好教了。不過原PO上網爬文，決定帶去看獸醫後，每天慢慢練習，從短時間到長時間，讓狗狗「習慣獨處」，再搭配一些正向強化獎勵，出門時沒表現出過激反應就立刻「稱讚」狗狗，讓牠理解現在做的事是「很棒」的，逐步減少牠對家人的依賴。

原PO透露，除了照醫生的建議做之外，還買了舒緩情緒的保健粉給狗狗，「讓牠不要一直維持在精神緊繃的狀態」，目前努力了三個月，雖然醫生坦言狗狗年紀大不好教，但覺得牠有比較進步，「有進步就是好事」，希望狗狗不要再因為孤單而焦慮。

此文一出，網友們紛紛祝原PO順利，並分享養狗經歷，「很用心的主人，還有帶去看行為門診，祝福妳越來越順利」、「推推！有開始進步就是好事」、「懂妳的感受，我家妹妹是之前被別人遺棄的，對門外的動靜非常敏感，不管人到哪都一定會跟到哪」。

也有網友分享訓練方式，分析狗狗的情緒，「其實狗狗多多少少都能感知到主人的情緒，妳的焦慮其實會傳傳達給牠，特別是準備要離開的時候心情一定要平穩」、「狗狗做籠內訓練很有幫助，會推薦從小可以慢慢開始，但成犬也是可以做訓練的唷」、「讓牠有個安心的地方可以窩，可以減少分離焦慮的情況」。

寵物 狗狗

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