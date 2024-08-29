【動物冷知識】把孩子丟給別人養？這種蝴蝶幼蟲會在蟻巢「白吃白喝」 2年後羽化成蝶溜走

哈囉大家好，我是帽帽！

托嬰是現在雙薪家庭的一大難題，到底要自己帶？還是爸媽、親戚帶？或是送托嬰但又好貴...不過你知道嗎？大自然的某些動物也有托嬰的習性，雖然大多是強迫啦...有一種蝴蝶居然會把自己的幼蟲給螞蟻養！？

今天我們一起來看看動物托嬰的冷知識吧！





影片：https://www.instagram.com/reel/C-AVfQVx8Xj/?igsh=bHF2ZzFqZzljZHZk

高體鰟鮍是一種淡水魚類 ，繁殖期雌魚會藉由細長的產卵管，把卵產進蛤仔裡面，雄魚再把精子噴進去受精。 魚卵孵化期約20天，孵化後魚苗也會持續在蛤仔裡待至完全消化卵黃後才會離開，蛤仔確保魚苗不會輕易被掠食者吃掉，無疑是最好的托嬰場所！

蛤仔的幼蟲因為貝殼上長著鉤，所以被稱為「鉤介幼蟲」。當高體鰟鮍的幼魚要離開蛤仔時，小蛤仔也會鉤著幼魚一起離開，藉以擴張蛤仔的活動領域，未來這些蛤仔也可能再幫這些長大後的高體鰟鮍孵卵，可以說是互利共生的關係！





褐頭牛鸝是一種分佈在北美洲溫帶和亞熱帶地區的小型鳥類，他們有巢寄生習性，就是會把自己的蛋生給其他的鳥類養。

他們也不是生了就一走了之，還會定期飛回來看自己的寶寶有沒有被健康的養大。若是他們發現自己的蛋被寄主棄養，他們還會氣噗噗的去攻擊寄主，甚至搗毀寄主的巢穴，迫使寄主重建巢穴。

當寄主重建完巢穴後，有85%的褐頭牛鸝會再將鳥蛋產入其中。鳥類會被說是恐龍的後代一定有他的鍋吧，真的是恐龍家長欸！





霾灰蝶是一種有巢寄生習性的昆蟲，他們讓螞蟻來養育自己的幼蟲。

霾灰蝶會將卵產在學名Myrmica的螞蟻巢穴附近，當卵孵化後，幼蟲會釋放出自己是螞蟻幼蟲的氣味，讓路過的螞蟻把自己撿回家。 被撿回巢穴後，霾灰蝶幼蟲還會學蟻后的聲音，讓螞蟻們誤以為他是蟻后，開始將最好的食物都送上去給他吃，他還會趁其他螞蟻不注意時，偷吃他們的幼蟲與蛹，直接從寄生轉變為捕食關係！

就這樣在蟻巢裡白吃白喝2年後，他們就會羽化成蝶，然後快速逃離蟻巢飛走。

螞蟻A：我剛剛看到以後變成蝴蝶飛走了！！

螞蟻B：你還在宿醉喔？繼續工作啦別偷懶！



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