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台北動物園黑腳企鵝人工孵化成功 喜迎第三代7小福

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
未滿2個月的黑腳企鵝寶寶已漸漸從灰色絨毛換成防水羽毛。圖／台北市立動物園提供
未滿2個月的黑腳企鵝寶寶已漸漸從灰色絨毛換成防水羽毛。圖／台北市立動物園提供

台北市立動物園企鵝館今年迎來嬰兒潮，園方以人工孵化技術，陸續孵出7隻黑腳企鵝，已有2隻寶寶換毛完成，加入企鵝群生活，一起悠遊池裡，其他5隻寶寶仍由保育員哺育，這也是動物園黑腳企鵝家族第3代，目前園方照養個體共34隻。

動物園長諶亦聰表示，園內現在照養國王企鵝、黑腳企鵝，其中黑腳企鵝（African Penguin）被國際自然保育聯盟紅皮書列為瀕危物種，園方今年透過人工孵化技術，5月、7月分別喜迎2隻、5隻企鵝寶寶，牠們的爸媽是來自日本上野恩賜公園和動物園內原有黑腳企鵝配對的後代。

諶亦聰說，新生的企鵝寶寶由保育員代理哺育，約3個月大時，判斷其游泳能力、進食技巧及健康狀況後，才會開始讓牠們融入大家族群體。 

園方指出，目前已有2隻寶寶在活動場活動，雖然保暖的灰絨毛已換下變成貼身的灰黑色羽毛，仔細觀察還是可發現牠們和成體有些不同，最大差別在於亞成體的頭部仍呈現深色、斑塊不明顯的樣貌。另外，活動場中也有2隻去年出生的企鵝還沒完全轉大人，維持著亞成鳥的外貌。

台北市立動物園企鵝館今年人工孵化7隻黑腳企鵝後，由保育員哺育，目前有2隻已經加入企鵝群生活。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園企鵝館今年人工孵化7隻黑腳企鵝後，由保育員哺育，目前有2隻已經加入企鵝群生活。圖／台北市立動物園提供
黑腳企鵝成鳥（左）與亞成鳥（右）仍有差異，最大差別在於亞成體的頭部仍呈現深色、斑塊不明顯的樣貌。圖／台北市立動物園提供
黑腳企鵝成鳥（左）與亞成鳥（右）仍有差異，最大差別在於亞成體的頭部仍呈現深色、斑塊不明顯的樣貌。圖／台北市立動物園提供
1個多月前，動物園黑腳企鵝寶寶的身形還只有手掌大小。圖／台北市立動物園提供
1個多月前，動物園黑腳企鵝寶寶的身形還只有手掌大小。圖／台北市立動物園提供

企鵝 動物園

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