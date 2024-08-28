快訊

LINE免費貼圖6款來了！16隻寶可夢作伴到2025過年 還有蠟筆小新和柴犬必載

避免混淆 柯文哲明記者會聚焦政治獻金案不談京華城

百里侯熱身／李四川是新北必勝人選？選舉經驗藍最擔憂

台東觀光明星「富岡黃牛」 穿鞋無名字因飼主心有不捨

中央社／ 台東縣28日電
台東觀光明星富岡黃牛走在台11線上，經常吸引遊客拍照，但牠沒有名字也引起遊客好奇。原來是老農擔心幫牠取名字就會有感情，捨不得牠工作了。中央社
台東觀光明星富岡黃牛走在台11線上，經常吸引遊客拍照，但牠沒有名字也引起遊客好奇。原來是老農擔心幫牠取名字就會有感情，捨不得牠工作了。中央社

台東市觀光明星「富岡黃牛」，穿麻繩鞋沒取名，引起遊客好奇。原來是老農擔心牛蹄磨損，幫牠穿上鞋；沒取名字，是老農擔心有了感情，捨不得讓牠工作。

天剛亮，老農幫黃牛穿上親手縫製的麻繩鞋後，黃牛拉著牛車載著老農從富岡地區往台東市區方向出發，到空軍志航基地旁的農地耕作。

66歲的「牛爸」陳金發牽黃牛、駕牛車上下田，已經成為台東市郊的觀光景象，黃牛也變成觀光明星。

台東市區從5月過後燠熱難耐，尤其是柏油地面滾燙，遊客發現黃牛穿上麻繩鞋，以為是「牛爸」幫黃牛防燙。「牛爸」解釋，不是防燙，是擔心牛蹄磨損。

他說，黃牛清晨工作時，太陽還不大，穿草鞋是避免牛蹄磨損，柏油路粗糙又硬，牛拉車時主要是前腳施力，牛蹄磨損量大於生長速度，所以只有幫牠穿前腳，後腳就沒穿鞋了。冬天時一樣會穿鞋，夏天中午柏油滾燙時，是不會帶牛出門的。

遊客和黃牛合照時，總是會問「牛爸」，怎麼稱呼黃牛。

「牛爸」說，如果幫牠取名字就會有感情，就捨不得牠工作了，因此沒取名，都是用「嗷、嗷」聲音配合牛繩指揮牛隻。

這頭黃牛個性溫和、愛乾淨，「牛爸」非常疼愛，不僅將牠清洗的特別乾淨，每天工作也不超過4小時，帥氣的走在台11線富岡路段上，經常吸引遊客拍照；也有觀光客直接找到「牛爸」的家，到牛棚合照

「牛爸」陳金發說，不喜歡現代機器，因此以黃牛來拖牛車、耕田。這隻身材壯碩的黃牛，是8年前以新台幣12萬元買來，已經馴化會聽指令。

台東 黃牛

延伸閱讀

高市區監理所邀高齡者機車安全訓練 學費全額補助

桃副市長讚富岡小鎮鐵道文化 環保鐵雕成新地標

劉德華演唱會「黃牛鑽漏洞喊代購」 網怒：都實名制不要再騙

藍皮解憂號自桃園往返富岡 張善政喊改「年年舉行」

相關新聞

台東觀光明星「富岡黃牛」 穿鞋無名字因飼主心有不捨

台東市觀光明星「富岡黃牛」，穿麻繩鞋沒取名，引起遊客好奇。原來是老農擔心牛蹄磨損，幫牠穿上鞋；沒取名字，是老農擔心有了感...

蓋斑鬥魚吃孑孓 新北汐止長青里長送魚推廣復育

夏天預防登革熱，除了落實巡倒清刷，因為，一隻蓋斑鬥魚一天可以吃300隻孑孓，也成了防治登革熱的好幫手，所以，今年汐止區公所、長青里長陳建興再度合作，持續推廣復育工作，免費送蓋斑鬥魚給需要的民眾，也吸引不少人索取。

貓咪也能吃櫛瓜？「4大超強功效曝光」正確餵食可防癌治便祕 還能快樂減肥

如果你對準備寵物鮮食有興趣，可能會想知道貓咪是否可以吃脆脆的櫛瓜？根據寵物雜誌《catster》報導指出，儘管貓咪吃到某些蔬果會中毒，但櫛瓜對貓咪來說是安全的。

配合動物展演管理辦法 清境農場：嚴謹精進展演

動物展演管理辦法規範不得不當展演或與人互動行為。對此，清境農場今天表示，基於動物福利，以符合動物自然行為、正確知識等教育...

救援台灣旅客寵物 日本員工這動作太感人

暑假期間，有台灣女旅客帶著寵物到日本的福岡遊玩，搭乘中洲遊船下船後，發現寵物還在船上，這是船已經開走。台灣女遊客緊張得掉下眼淚，立刻就聯繫船公司，船公司說會請船上的工作人員幫忙照顧寵物，等半小時後船開

女子對窗邊三花貓瘋狂搭訕 一轉頭見「同配色夥伴」口氣秒轉冷：我得走了

貓狗待遇大不同。一名女子在路邊看到窗台上的一隻三花貓，不禁上前搭訕大讚牠可愛；鏡頭一轉來了一隻短腿狗，女子口氣立刻轉冷嫌牠大隻，態度落差很明顯。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。