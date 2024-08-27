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流浪犬培訓成心輔犬 透過人狗弱勢互助一起成長

中央社／ 新北27日電

本來警戒心十足的黑色流浪犬「戚風」，經專業訓練後，化身為療癒心智障礙兒的「狗老師」；台灣心靈輔助犬培育團隊執行長陳奕君今天表示，這是弱勢幫助弱勢的相互成長故事。

新北市政府今天舉辦員工親子嘉年華，邀員工及家屬與心靈輔助犬互動、合照，現場充滿不少幼童的驚喜與歡笑聲。

台灣心輔犬培育團隊創辦人暨執行長陳奕君接受中央社記者訪問表示，心輔犬是由流浪犬專業培育，成為陪伴特殊族群復健學習、安定情緒的輔助犬，透過人犬互助的方式，傳遞善的循環。

她說，台灣的黑犬、虎班犬最不受歡迎，目前培育6隻心輔犬，例如「波堤」來自新北，「花茶」來自宜蘭，今天在場與市府員工互動的「戚風」是來自高雄壽山的黑色流浪犬。

專長原是電機工程、網路工程師的陳奕君，後來擔任台灣導盲犬協會訓練師助理，認識時任協會訓練部主任鍾皓羽，後來，兩人共同創辦心輔犬團隊。

陳奕君表示，住在新北的「佳佳（匿名）」是腦性麻痺與智能受損女童，每次為了走路的艱難，幾乎要放棄助行器；透過狗老師「戚風」的陪伴與幫助練習，讓佳佳更願意復健。

她說，「戚風」原先警覺性高，不願與人親近，透過人犬相互學習，弱勢幫助弱勢，彼此學習成長。這也符合聯合國永續發展目標SDGs健康與福祉、優質教育、保育陸域生態的目標。

訓練師鍾皓羽陪在「戚風」旁告訴中央社記者訓練過程，她說，會有200項的流浪犬測試評估指標，確認安全性、對人友善、性情恢復能力、適應力、學習能力後，才會選擇擔任心輔犬。

鍾皓羽說，正式收養流浪犬後，會在訓練師寄養家庭訓練，相互培養信任感，理解口令等溝通。以「戚風」為例，喜歡以身體貼近人，就會善用其特質。新培訓的狗還會與資深的心輔犬一起實習訓練。

陳奕君說，將結合流浪犬、專業教練與醫生、復健師、特教老師等，以教育理念出發，設計課程與講座帶領服務個案，瞭解如何與狗友善互動、發現狗兒療育力量，拓展服務至學校、身障機構、關懷據點、康復之家，讓更多人受惠。

流浪犬 陳奕

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