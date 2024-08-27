蓋斑鬥魚吃孑孓 新北汐止長青里長送魚推廣復育

夏天預防登革熱，除了落實巡倒清刷，因為，一隻蓋斑鬥魚一天可以吃300隻孑孓，也成了防治登革熱的好幫手，所以，今年汐止區公所、長青里長陳建興再度合作，持續推廣復育工作，免費送蓋斑鬥魚給需要的民眾，也吸引不少人索取。

完成登記後，里長陳建興分梯次，從長青山上把蓋斑鬥魚送下山面交，約在公所將魚交給民眾，讓他們帶回去養在家中的池子，復育蓋斑鬥魚防治登革熱，除了魚，也有送水草，民眾說，因為夏天到了，怕登革熱孳生蚊蟲，剛好里長有在送蓋斑鬥魚，所以，就拿一些他分享的蓋斑鬥魚。

長青里長陳建興表示，夏天到了，一直以來都在推廣復育蓋斑鬥魚，而且已經連續很多年了，目前里內已經發完，今年則是有透過汐止區公所的臉書對外發放，適合的環境就給魚，池子不要用荷花盆，因為魚畢竟有生命，早上跟黃昏或是下雨前都會跳出來，如果養在盆子，魚跳出來就會死掉，如果有生態池，有一定的大小，就會免費送魚，但不能養烏龜跟其他魚類，因為小魚會被吃掉。

陳建興指出，養的話要放一些水生植物，布袋蓮或水芙蓉，因為，底下的根多，小魚剛生出來會比較好躲藏，而蓋斑鬥魚一天可以吃蚊子幼蟲孑孓，是防治登革熱的好幫手。