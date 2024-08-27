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配合動物展演管理辦法 清境農場：嚴謹精進展演

中央社／ 南投縣27日電
清境農場今天表示，基於動物福利，以符合動物自然行為、正確知識等教育意義呈現遊客，未來更嚴謹、精進展演方式。清境農場的「笑笑羊」瓦萊黑鼻羊在樹蔭下乘涼，模樣可愛。圖／清境農場提供
清境農場今天表示，基於動物福利，以符合動物自然行為、正確知識等教育意義呈現遊客，未來更嚴謹、精進展演方式。清境農場的「笑笑羊」瓦萊黑鼻羊在樹蔭下乘涼，模樣可愛。圖／清境農場提供

動物展演管理辦法規範不得不當展演或與人互動行為。對此，清境農場今天表示，基於動物福利，以符合動物自然行為、正確知識等教育意義呈現遊客，未來更嚴謹、精進展演方式。

農業部依據動物保護法相關條文修改動物展演管理辦法，今年7月29日公告實施新版辦法，明文規範約束動物展演計畫與內容，包括動物供展示、表演或與人互動之展演空間，及該動物飼養場所。外界好奇以馬術秀、綿羊秀聞名的清境農場未來是否取消相關展演。

國軍退除役官兵輔導委員會清境農場今天向媒體說明，動物展演管理辦法修正條文更嚴謹規範野生或保育類動物展演方式，清境農場早就依法向主管機關申請取得動物展演證，新法上路仍符合規範，且馬術秀、綿羊秀今年更獲南投縣政府動物展演評鑑「優級」肯定。

清境農場表示，人類很早就有與綿羊、馬共同生存發展歷史，農場基於動物福利，展演上充分呈現和人類感情連結，以符合動物自然行為、正確知識等教育意義，透過逗趣表演呈現遊客，不是所有動物表演都不對。

「所有綿羊、馬都是飼育員心肝寶貝」，清境農場副場長王仁助說，颱風來襲時，飼育員不顧颳風下雨天氣到羊舍餵奶、餵飼料；隨著時代及觀念進步，農場不因評鑑優級而自滿，將持續與產官學研單位同步精進，未來將更多動物保護概念、教育精神放入演出內容。

王仁助說，農場聘請專業飼養人員及獸醫師定期診治，也成立救援隊隨時待命，遊客若發現綿羊身上有藍色噴劑就是治療痕跡，受傷太嚴重還有專屬擔架送醫；先前有受虐馬被送到清境農場，透過細心呵護、修蹄，馬在農場快樂生活，運動後還有專人按摩。

動物 清境農場

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