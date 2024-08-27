救援台灣旅客寵物 日本員工這動作太感人

暑假期間，有台灣女旅客帶著寵物到日本的福岡遊玩，搭乘中洲遊船下船後，發現寵物還在船上，這是船已經開走。台灣女遊客緊張得掉下眼淚，立刻就聯繫船公司，船公司說會請船上的工作人員幫忙照顧寵物，等半小時後船開回來就可以歸還。

來自新莊的台灣女遊客萬分焦急，好不容易半個小時之後遊船回來，她親眼看到岸上的工作人員一等遊船接近，就立刻伸出雙手接過她的小寵物，非常細心，讓人感動。

台灣女遊客說，即使這隻寵物只是一隻小鯨魚布偶，她卻感到遊船的工作人員很用心，如同她真的在對待一隻活生生的小寵物一樣。

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