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貓星人半夜送禮！小強手上亂竄她嚇瘋 貓委屈：媽媽不喜歡？

聯合新聞網／ 綜合報導
半夜突然收到貓報恩，她開燈發現竟然是蟑螂。 示意圖／ingimage
半夜突然收到貓報恩，她開燈發現竟然是蟑螂。 示意圖／ingimage

半夜突然收到貓報恩？小紅書@香甜芋頭包常常分享養貓日常，其中一隻白底虎斑貓名叫包子，平時就很喜歡半夜來打擾媽媽睡覺，近日更是深夜送禮到房間。香甜芋頭包在帳號上公開一則影片，畫面中可以看到包子竟然把一隻蟑螂丟到床上，送完不忘在旁邊欣賞蟑螂在媽媽手上到處亂爬，好在熟睡媽媽立刻被手上詭異的觸感驚醒，馬上就把蟑螂甩出去，在旁邊的包子卻一臉委屈，彷彿在問「媽媽不喜歡？」

由帳號日常影片可知，包子平時就特別喜歡半夜來找媽媽撒嬌、討嚕，這次卻突然想來場「貓的報恩」，特別搬運大禮到媽媽床上，還好媽媽反應夠快，立刻彈起嚇得大叫，在開燈確認是蟑螂後，先是輕拍了貓咪屁屁把牠趕走後，再來面對這份跑來跑去的「禮物」。

而一旁的包子被趕走後顯得一臉疑惑，好像不懂為什麼精選的禮物媽媽這麼不喜歡，還馬上把禮物甩不見。影片結尾可見蟑螂再次爬上棉被，媽媽才好容易把禮物「收走」。影片發布後不少網友驚恐留言「爬到手上我能從甘肅甩到陝西」、「這麼大的蟑螂」、「完蛋我睡覺都張著嘴」、「我的貓半夜把蟑螂捻我頭上」、「太恐怖了，拜託我的貓別送我任何東西」，也有人分享自家的狗狗也曾把蟑螂含在嘴裡，送到他床上。

小紅書 貓咪

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