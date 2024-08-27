日本海豚隨機攻擊！48人被咬傷、狂頂下體 專家：牠們的溝通方式

近年日本福井縣敦賀市的海水浴場，戲水者被海豚襲擊的意外事件頻傳，3年中已經有48人受傷。而近期至本（8）月20日為止，已經連續兩天有旅客被海豚咬傷，目前海上保安部除了加強巡邏外也設置警告看板，提醒遊客注意「暴走」海豚，並且安裝海豚不喜歡的音波機器，避免海豚靠近戲水區。

綜合《NHK》與《每日星報》報導，近期攻擊遊客的罪魁禍首應該都是名為「Suzu」的瓶鼻海豚，多名遊客表示玩耍時受到海豚突襲。一名10歲男孩就因為被攻擊而縫了20多針，而今年62歲的潛水教練長瀨也多次被Suzu攻擊，他表示海豚常試圖攻擊他的手臂，即使想離開海豚也會跟著他，並持續用嘴巴攻擊，讓他忍不住驚呼「真的很恐怖」。不只如此，Suzu甚至還會「攻擊」他的下體，讓他感到非常不適。

據了解，海豚隨機攻擊事件已經持續多年，光是今年7月21日至8月20日就有18人受傷，且過去3年受傷的遊客有8成來自外縣市。日本海豚專家三重大學生物資源學教授森阪匡通表示，根據傷勢與海豚出沒地點，可以判斷都是同一隻海豚攻擊人類。透過外部特徵可以判斷「嫌犯」是雄性海豚，而瓶鼻海豚本身就是透過互咬的方式進行性行為與互相溝通，所以牠不是出於惡意推人類進行攻擊。

雖然如此，他仍提醒遊客，如果玩水時遇到海豚，千萬不要接近或嘗試接觸，務必冷靜且盡快回到岸上，切勿慌亂逃跑，避免刺激海豚。