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讓陸蟹媽媽安心過馬路！台江國家公園交管行動 護逾5千抱卵母蟹遷徙釋幼

中央社／ 台南26日電
台南市安南區城西里夢幻湖及周邊海岸林是台江國家公園最重要陸蟹熱點，每年6月至11月為降海釋幼繁殖季，管理處規劃於7月至9月的滿月期間，進行共3梯次護蟹交通管制工作。圖／台江國家公園管理處提供（中央社）
台南市安南區城西里夢幻湖及周邊海岸林是台江國家公園最重要陸蟹熱點，每年6月至11月為降海釋幼繁殖季，管理處規劃於7月至9月的滿月期間，進行共3梯次護蟹交通管制工作。圖／台江國家公園管理處提供（中央社）

台江國家公園管理處今年於陸蟹繁殖季規劃3梯次護蟹交通管制，降低抱卵母蟹遷徙釋幼過程遭路殺機率，統計至今共協助約5000多隻陸蟹平安越過堤岸道路抵達海岸，可望順利繁殖。

內政部國家公園署台江國家公園管理處指出，台南市安南區城西里夢幻湖及周邊海岸林是台江國家公園最重要陸蟹熱點，擁有台灣最大凶狠圓軸蟹族群，每年6月至11月為降海釋幼繁殖季，管理處規劃於7月至9月的滿月期間，進行共3梯次護蟹交通管制工作。

台江國家公園管理處指出，護蟹交通管制範圍位於台江國家公園內青草崙堤防防汛道路，自「與城西街三段1105巷交會處」至「青草崙海巡哨所」之間長度約2公里路段，第1梯次為7月21至25日，第2梯次為8月19至23日，第3梯次為9月19至21日，時間皆為晚間6時30分至9時30分。

台江國家公園管理處統計，在剛完成的第2梯次護蟹交管共記錄活體凶狠圓軸蟹1171隻，其中抱卵雌蟹1030隻，自6月22日開始調查，至今累計活體總數5461隻，其中抱卵雌蟹5019隻。

台江國家公園管理處指出，除了交管行動，管理處陸蟹公民科學家保育行動計畫也培訓志工於凶狠圓軸蟹繁殖季進行調查及巡護，並結合內政部警政署保安警察第七總隊第七大隊共同巡守陸蟹熱點，呼籲民眾於陸蟹繁殖季避免開車前往海岸地區道路，交管期間配合避開管制區域，讓陸蟹媽媽能安心過馬路，順利誕下寶寶。

交通管制 台江 國家公園 螃蟹

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