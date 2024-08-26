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搭500公里霸王車！京都鸚鵡偷搭新幹線到東京 萌翻網友：這乘客太可愛

聯合新聞網／ 綜合報導
日本新幹線上驚見鸚鵡偷渡搭車。圖擷取自X/@ultimatecarrrs
日本新幹線上驚見鸚鵡偷渡搭車。圖擷取自X/@ultimatecarrrs

日本東海道新幹線竟然出現「特別偷渡客」坐霸王車？近日京都出現了一隻調皮的鸚鵡離家出走，更有趣的是迷路的牠誤打誤撞搭上新幹線，就這樣搭去了東京，而飼主在得知自家鸚鵡跑到東京後，也驚慌的趕緊買票搭車接牠回家。

綜合日媒報導，小鸚鵡透過偷偷躲在外國遊客肩膀，順利上了新幹線，因為沒有被察覺，就這樣順利的混入人群「偷渡」整整500公里。不過調皮小鸚鵡的旅行很快就被終止。據瞭解，兩名乘客注意到這位「偷渡客」自己搭乘新幹線，所以向站務人員通報，隨後也很快地就將其捕獲送往警察署「拘留」。

據當時乘客說法，小鸚鵡上車後非常淡定地站在椅背上，即使許多人在旁邊議論、拍攝，牠也沒有在車廂內亂飛，逗趣的畫面被乘客拍下來發到網上，透過網路，飼主才得知這幾天一直在找的小鸚鵡竟然自己搭車到東京去，嚇得他急忙訂了車票趕往東京車站，透過前一天發布的照片與特徵確認身分後，順利把小鸚鵡接回家才結束這場鬧劇。

飼主表示平常都會讓小鸚鵡在家裡自由行動才不小心讓牠離家出走，並表示以後會再注意。不過小鸚鵡有趣的冒險故事在網路不斷在網上瘋傳，不少網友在影片底下留言「是可愛的乘客」、「好想併車」、「向工作人員致敬」、「這是坐霸王車嗎」、「這是奇蹟般的時刻」、「鸚鵡的奇幻冒險」。

新幹線 日本 鸚鵡

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