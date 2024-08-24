發情母獅恩愛神情引議 壽山動物園解答：蹲點守候「保證看到精彩畫面」

壽山動物園母獅「小乖」現逢發情期，公獅「小辛」整天緊迫盯「獅」，園方表示，若遊客今天剛好到動物園可蹲點守候，保證能看到期間限定的精彩畫面，錯過要再等1至2個月。

高雄壽山動物園今天在社群媒體臉書（Facebook）發文表示，目前是16歲母獅「小乖」的發情期，14歲公獅「小辛」整天緊盯，2獅恩愛畫面引發網友熱烈討論。壽山動物園也將恩愛影片上傳至Instagram，畫面可見「小乖」表情痛苦，甚至轉頭咬「小辛」。

壽山動物園保育員李宥逸也留言解說獅子交配狀況，他說，公獅的生殖器官上生長著角蛋白，這些角蛋白組成了倒勾一般的倒刺，交配時會強烈刺激母獅身體，母獅會非常疼痛。

李宥逸說，交配對於母獅而言沒有愉悅可言，反而是痛苦不堪。當母獅感到疼痛時會反擊雄獅，雄獅為了讓母獅安靜下來，會咬住對方的脖子，以防被母獅傷害。

李宥逸進一步說明，母獅必須要感覺到疼痛才能排卵，而且多次疼痛刺激才會更容易排卵；另有研究認為，雄獅的角蛋白的倒勾不僅可刺激母獅排卵，還能順帶著將前任留下的生殖細胞刮出來，以保證後代都是自己親生的。

園方指出，獅子每次交配大約5至6秒，一天交配次數可高達3、40次。獅子1年約需交配3000次才可能受孕，通常獅子發情沒有季節性，也可能一年之中都沒有發情，或是一年內會多次發情，「小乖」去年就發情6次，發情期大約5到7天，最多有11天。