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半夜總被小貓突擊！她哀號沒辦法好好睡覺 過來人嘆：幸福煩惱

聯合新聞網／ 綜合報導
不同於一般對貓咪冷靜高傲的形象，小奶貓活潑好動，正處於愛玩的年紀。示意圖/ingimage。
不同於一般對貓咪冷靜高傲的形象，小奶貓活潑好動，正處於愛玩的年紀。示意圖/ingimage。

不同於一般對貓咪冷靜高傲的形象，小奶貓活潑好動，正處於愛玩的年紀。但貓寶寶總是喜歡咬、抓主人怎麼辦？一名網友在Dcard發文哀號，自家的小貓喜歡趁她睡覺的時候打她，讓她非常困擾。

原PO說小貓是最近剛領養的，平常其實不會亂打或咬她，但唯獨喜歡進到棉被裡瘋狂亂打，而且還會伸爪子。她補充常常睡到一半被小貓打醒，打醒以後也不能蓋棉被不然小貓會在棉被裡「玩太嗨」。原PO補充目前不考慮關籠子，因為小貓很討厭，而且小貓也很常一直叫「有需要叫、求關注叫、沒事就叫」，而除了房間外，小貓還不適應家中其他環境。

貼文一出不少網友紛紛留言，「習慣就好，我家的還會吃我頭髮」、「妳這算好了，我家的是不分晝夜不分場合忽然來了興致就抓人咬人」、「 這代表牠不管是心靈還是身體都很健康」、「如果有咬、抓這些行為，要即刻制止趁牠還小可以教」、「等到牠過了愛玩的年紀，牠會在這過程中慢慢配合作息」、「小貓咪很多都會調皮，有一些長大就會好很多」。

也有比較專業的網友補充，因為棉被裡面有東西在動才會這樣，狩獵行為的表現之一。建議飼主睡前多多陪玩，白天人不在的時候可以給予solo toy、藏食玩具等放電，並表示剩下就是耐心等待，脫離幼貓時期就會好很多。還有人提醒原PO，這個時候是小貓難能可貴的天真時刻，一定要在牠長大前、這些幸福煩惱不復存在前多拍幾張照片留念。

寵物 小貓 貓咪

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