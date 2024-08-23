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老貓咪全口拔牙「要價4萬」讓她質疑怎那麼貴 網解答：已經很便宜了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友質疑為何給貓拔牙要花4萬。示意圖／Ingimage
一名女網友質疑為何給貓拔牙要花4萬。示意圖／Ingimage

現代人喜愛養寵物，但當寵物生病或受傷時，勢必得花一筆醫療費。一名女網友發文詢問，稱自己的10歲老貓牙齦發炎，醫生說「全口拔牙」需要4萬元以上，她忍不住詢問網友：「真的需要4-5萬嗎？有沒有更推薦的醫療方式呢？」

一名女網友在Dcard發文，表示自己家裡10歲的老貓出現牙齦發炎的症狀，帶給醫生看，結果醫生二話不說直接推薦全口拔牙，原PO表示如果拔牙能讓貓不痛，她願意，但後來問醫生才知道，拔牙要4萬以上，甚至要到5萬，原PO聽到時只能說「晴天霹靂」。

原PO表示，一方面她自責沒太大能力讓貓全口拔牙，另一方面不斷懷疑真的要全口拔牙嗎？她的貓曾經為了追小鳥，自行開紗窗跳下去，導致犬牙斷掉，現在醫生說犬牙沒用必須拔出，現在僅用吃藥減緩發炎，於是原PO想詢問：「真的要到4-5萬嗎？」、「是否有更推薦的獸醫院？」、「有沒有更推薦的治療方式？」、「有沒有推薦的貓咪保健品呢？」

對此，不少網友留言表示4萬元已經「很便宜了」，「全口才四萬算便宜…，照X光，若已有齒吸收的問題，的確要拔除，不然長期在根部發炎，對貓來說是很難受，可以考慮跟醫生談分期付款。拔牙不是單單把牙齒拔除，還要把做口腔皮瓣的縫合和牙周病的治療」、「四萬真的算便宜，我家的貓在好牙拔到剩兩顆犬齒，四萬二」。

也有網友建議盡早治療，以免造成感染，「口炎儘早治療，越拖只會越嚴重還會影響食慾跟其他器官，同上所說，全口拔牙四萬真的很便宜了。麻醉跟術前檢查也都要花費」、「斷裂的犬齒如果已經露出牙髓腔是有感染風險的，除了拔除也可以考慮根管治療，但根管更複雜且費用更貴，老貓建議一次性拔除避免後患，保健品建議在醫師指示下給予，不要自行購買補充，有些東西多食無益反而造成身體負擔跟貓咪緊迫」。

寵物 貓咪

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