幼貓咬人怎麼辦？她嘗試「六招」超好用妙招：感覺獲得重生

養寵物時難免遇到寵物咬人的情況，飼主要如何改善呢？一名網友發文分享自己阻止幼貓咬人的小技巧，並將2個月的實測心得分享給網友，對此，也有不少網友分享成功「調教」小貓的方法。

一名女網友在Dcard發文，表示自己兩個月前剛帶一隻3個月大的幼貓回家，試了各式各樣的方法，都阻止不了牠對原PO舔咬手腳的癖好，但嘗試了這「六招」後，有些招式發揮效用，讓原PO感覺「獲得重生」，於是將2個月的實測心得分享給網友。

1.彈耳朵 貓會更生氣，咬回來更用力。 2.彈鼻子 原PO勸大家不要嘗試，貓鼻子很脆弱。 3.裝哭、好好溝通、低聲短音no…… 沒用。 4.關起來15分鐘（時間慢慢加長） 放出來時很委屈，5分鐘後又開始咬。 5.戴頭套（硬式款） 不錯的方式，但貓會因為咬不到，很不開心。 6.噴水 這招原PO認為最好用，買一個噴瓶裝飲用水，牠咬時就快速噴一下，讓牠知道咬人就會被噴，這禮拜下來都非常有用，就算真的嘴巴又癢想咬，也是輕輕的。

此文一出，不少養貓網友也分享自己的「妙招」，「可以試試看每天跟牠玩逗貓棒，等牠長大（大概一歲）自然就會改善了，我家貓仔就是這樣」、「我之前有聽別人說過，在牠張開嘴巴的時候用手指頭橫著卡在牠嘴巴讓牠嘴巴合不起來，牠久了知道不舒服就不會咬了，因為後牙比較不尖所以手指頭也不會痛，卡的時候也不能太用力不然牠也會痛，我用這招訓練我的貓，我的貓後來就算是撒嬌也只是含一下不會用力咬我了」。

也有網友分享，小貓這年紀很好動，要多包容牠，「小貓感覺很皮，如果是在追移動的腳，可以考慮拿小球轉移牠的注意力，如果咬手，可以用手捅牠的喉嚨，牠會不舒服、反嘔，另外不要用手指逗牠，讓牠誤以為這是玩具，然後這個年紀真的就是屁孩，也要多包容牠，以上給你參考」。