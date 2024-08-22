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民眾指墾丁鼬獾追咬人 屏東動防所派員追捕

中央社／ 屏東縣22日電

屏東恆春鎮20日下午在墾丁船帆石地區，有民眾遭鼬獾追咬，無人受傷，屏東縣動物防疫所已請專人追捕。當地居民指出，近期有多起鼬獾行為異常事件，包括闖入民宅等。

民眾在臉書（Facebook）地方社團分享影片，1名男子在墾丁船帆石一帶路邊持手機講電話，1隻鼬獾突然衝出追咬男子；男子驚慌跑躲，幸無受傷。

當地居民李姓女子今天接受媒體聯訪表示，最近多次在附近目擊鼬獾，不僅見過鼬獾跑進附近餐廳，自家也曾遭鼬獾闖入，1次跑進家裡廚房大鬧，1次是前來食用放置給寵物貓的貓食，擔心行為異常鼬獾有狂犬病，成功圍捕過1隻，由政府單位派員接手處理。

屏東縣動物防疫所長李永文表示，有關民眾通報20日鼬獾追咬事件，目前已請專人追捕中。提醒民眾遵守「二不一要」原則，不接觸野生動物、不棄養寵物、要每年帶犬貓及人工飼養食肉目動物注射狂犬病疫苗，共同防範狂犬病。

動物防疫所指出，今年已有5件野生動物狂犬病陽性案例，其中4件為鼬獾，1件在車城，3件在恆春發現；1件為白鼻心，在恆春現蹤。

依動物防疫所資訊，狂犬病是人畜共通傳染病，大部分哺乳動物皆會感染，發病後死亡率達100%，全球人類感染狂犬病案例中，近99%是被罹患狂犬病的狗咬傷所致，所以預防狂犬病最有效方式就是犬貓施打狂犬病疫苗，雖然台灣疫情目前侷限於鼬獾、白鼻心等野生動物，但民眾仍須提高警覺。

若不慎遭疑似狂犬病動物抓咬傷，應用肥皂、清水沖洗並以優碘消毒傷口後盡速就醫，如發現傷亡野生動物，應通報在地動物防疫機關處理。

動物 屏東縣 狂犬病疫苗

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