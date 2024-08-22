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澳洲同志企鵝結伴6年 館方：其中1隻已過世
雪梨海洋生物水族館（Sea Life Sydney Aquarium）今天表示，澳洲知名的同志企鵝史分去世，得年11歲。
法新社報導，雄性巴布亞（Gentoo）企鵝史分（Sphen）和魔術（Magic）2018年一起用小石子築巢，引起園方飼養員注意，隨後受到全球矚目。
牠們最終接收來自其他企鵝伴侶的蛋，於2018年孵化出賴拉（Lara），2年後再孵出克蘭西（Clancy）。
雪梨海洋生物水族館表示，這對受矚目的「同志」企鵝中，較年長的史分在即將滿12歲時過世，在圈養環境中已算長壽。
史分和魔術被澳洲乃至世界各地視為同性戀偶像，不僅成為雪梨同性戀嘉年華會（Sydney Mardi Gras）花車的靈感，還出現在影音串流平台Netflix情境喜劇「異類」（Atypical）中。
不過這兩隻企鵝也招致批評聲浪，一些保守派團體說，這對企鵝無意間被用來推動政治目的。
不像許多哺乳動物，雄企鵝和雌企鵝都能承擔同樣的育兒角色，各自分擔一半責任。同性伴侶並非前所未聞，但牠們在野外的壽命通常很短。
這也不是首次有同性企鵝伴侶在圈養環境中去孵化別的企鵝的蛋，世界各地少數幾個動物園也有類似的案例。
2009年，德國動物園兩隻雄企鵝成功孵化並養育一隻幼企鵝，牠先前被柏林動物園裡的異性戀父母棄置不顧。更早之前，紐約一座動物園有兩隻雄性南極企鵝（Chinstrap）被發現經常試圖交配。
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