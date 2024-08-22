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「啾~啾啾啾啾」台灣保育鳥郵票4張1套 下周三發售

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中華郵政以紅隼、松雀鷹、花澤鵟及林鵰4種保育鳥類猛禽為主題，將於8月28日下周三發行「保育鳥類郵票（113年版）」1套4枚。圖／中華郵政提供
中華郵政以紅隼、松雀鷹、花澤鵟及林鵰4種保育鳥類猛禽為主題，將於8月28日下周三發行「保育鳥類郵票（113年版）」1套4枚。圖／中華郵政提供

台灣擁有豐富的鳥類資源，為使國人透過鳥類欣賞進而提升保育意識，中華郵政公司以紅隼、松雀鷹、花澤鵟及林鵰4種保育鳥類猛禽為主題，將於8月28日（周三）發行「保育鳥類郵票（113年版）」1套4枚，郵票面值分別為6元、8元、12元及28元。

紅隼（面值6元）體長約33至39公分，典型曠野性猛禽，以小型動物為主食，經常可見於草地上空覓食，個性活潑。其常利用逆風環境懸停於半空中，在海岸濕地、農耕地、淺山地區及中高海拔農地，均有機會見到牠的蹤跡。

松雀鷹（面值8元）體長約25至36公分，雄鳥臉頰灰色、雌鳥為褐色，背翼皆為褐色，是體型最小、最隱密的台灣森林性留鳥猛禽，以低中海拔各式林相為棲地，行蹤隱密目睹機率不高，但其獨特的「啾~啾啾啾啾」長串叫聲常可於林間聽到。

花澤鵟（面值12元）體長約43至50公分，雄鳥黑白分明，頭、胸、背部及翼端為黑色，與腹部及翅膀的白色羽翼形成極為鮮明對比，左右兩側中覆羽和背部的黑色，連接成明顯的「三叉戟」圖形，是台灣顏色對比最鮮明的猛禽之一，雌鳥則較為斑駁黯淡。偏好水田、濕地、草澤環境，別稱「鵲鷂」。

林鵰（面值28元）體長約67至81公分，雌雄鳥幾乎同型，全身深褐色，是台灣留鳥中翼展最長，猛禽中體色最深的物種。棲息於闊葉林及針闊葉混合林、高海拔山區至接近人類聚落的低海拔淺山丘陵。飛行姿態平穩而壯觀，不做長程遷徙。

中華郵政表示，配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡各1批，提前於8月26日發售；並製作預銷首日戳低值封及套票封，於郵票發行當日銷售，歡迎至全國各地郵局、郵政博物館或至「i集郵」選購。

紅隼 花澤鵟 黑色

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